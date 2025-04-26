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    426凱道集會過程大致平和 北市近700名警力待命戒備

    國民黨今日舉辦426凱道集會活動，北市警局出動700名警力現場戒備。（記者劉信德攝）

    國民黨今日舉辦426凱道集會活動，北市警局出動700名警力現場戒備。（記者劉信德攝）

    2025/04/26 16:58

    〔記者劉慶侯／台北報導〕國民黨今日舉辦426凱道集會活動，截至下午4點左右整個過程堪稱平和，隨著人潮增加，北市警方目前調集約350名執勤和300名備勤人員維護治安和交通中。

    今日天氣細雨綿綿，國民黨凱道集會人數也隨著雨勢略增減，約在下午3時30分左右，現場人數逐步達到高點，「傘花朵朵」，景福門周邊幾乎塞爆，人群動彈不得。

    由於人潮漫延，台大醫院東址內外也擠滿了遊行群眾，有的是為了躲雨，有的則是在餐廳內消費。

    截至下午4時左右因應大批民眾聚集，北市警方擴大管制中山南路南往北慢車道、仁愛路、信義路等。

    台北市警局為因應今日集會遊行，中正一分局調動190人，保一支援160人，為防晚間有其他不可控因素，另調集北市刑警大隊，及其他分局警方在駐地或現場待命中。

    北市警方在凱道集會現場維護秩序。（記者劉信德攝）

    北市警方在凱道集會現場維護秩序。（記者劉信德攝）

    國民黨今日舉辦426凱道集會活動。（記者劉信德攝）

    國民黨今日舉辦426凱道集會活動。（記者劉信德攝）

    國民黨今日舉辦426凱道集會活動。（記者田裕華攝）

    國民黨今日舉辦426凱道集會活動。（記者田裕華攝）

    國民黨今日舉辦426凱道集會活動，許多支持者都是搭乘遊覽車前往。（記者劉信德攝）

    國民黨今日舉辦426凱道集會活動，許多支持者都是搭乘遊覽車前往。（記者劉信德攝）

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