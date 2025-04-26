赴基隆傾聽產業界心聲 賴清德：推930億計畫力挺受衝擊企業

總統賴清德說，行政院長卓榮泰已針對受影響產業提出「支持照顧計畫」，總金額調整到930億元。（記者羅國嘉攝）

2025/04/26 16:30

〔記者羅國嘉／基隆報導〕總統賴清德今天（26日）到基隆出席「與大武崙產業園區業者座談」，傾聽產業界面對美國對等關稅政策的各項挑戰。總統說，行政院長卓榮泰已針對受影響產業提出「支持照顧計畫」，總金額調整到930億元，行政院會已通過，送交立法院審議，希望這幾場座談可直接聆聽業界聲音，讓未來的政策與措施更加貼近實際需求。

賴清德與基隆市長謝國樑親切握手，雙方並無太多互動，賴清德率領總統府祕書長潘孟安、行政院祕書長龔明鑫、經濟部部長郭智輝等人與當地產業代表座談，說明政府因應美國擬對台祭出「對等關稅」的最新措施，政府會全力與產業站在一起，共同面對挑戰。

請繼續往下閱讀...

面對美國總統川普的對等關稅，賴清德指出，政府已經籌組談判團隊，也秉持五大因應策略，全力爭取關稅調降，保障台灣產業發展空間。目前第一階段談判已順利完成，政府也將持續努力推動後續協商。

賴清德說，行政院長卓榮泰已針對受影響產業提出「支持照顧計畫」，總金額從原本880億元，經過多次座談、聽取業界建議後，調整到930億元，行政院會已通過，送交立法院審議。

賴清德指出，這波對等關稅挑戰不只是為了解決當前問題，更是台灣產業轉型、強化國際競爭力的重要契機，政府將積極推動中長期經濟發展計畫，持續深化與美國經貿合作，強化全球布局，朝向「立足台灣、行銷全世界」的目標邁進，協助產業升級與永續發展。

總統說，自己與卓榮泰分別展開「產業傾聽之旅」，已舉辦十餘場座談，今天特別來到基隆，希望直接聆聽業界聲音，能夠兼顧到各個產業的權益，同時也讓行政院所提出的照顧支持計畫，能夠更加符合產業界的需求。

總統賴清德（左2）等人到基隆出席「與大武崙產業園區業者座談」。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法