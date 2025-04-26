藍營議長、議員426上凱道 戰獨裁批民進黨搞大罷免

藍營縣市議會議長、數十位縣市議員一起聲勢浩大站上舞台，表達地方的心聲。（記者田裕華攝）

2025/04/26 17:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午在總統府前凱道集結，訴求「反綠共，戰獨裁」，「地方的心聲-議長議員大團結」環節，各地藍營地方議會議長、數十位縣市議員一起聲勢浩大的站上舞台，象徵傳達藍營基層心聲。

台北市議長戴錫欽說，當全世界有為的政府都在面對美國關稅危機時，只有民進黨在搞大罷免，全世界那一個有為的政府，當面對關稅危機時，還在內部找敵人？民進黨如果能把搞大罷免的精力，用來應對關稅問題，大家才能安心睡覺。

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戴錫欽痛批，檢調司法單位辦藍不辦綠，如果能用這種精神來辦詐騙案件，民眾就不會被騙錢，而且民進黨的共諜可以用20萬元交保，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹卻要被收押禁見，檢調司法單位已經成為執政黨的幫凶。

新北市議長蔣根煌也說，民進黨政府選擇性辦案，辦藍不辦綠，像這種政府就應該下台。民進黨政府在過去缺蛋時，讓大家必須排隊才能買得到雞蛋，甚至還給人民吃臭雞蛋。

宜蘭縣議長張勝德說，民主被破壞，大家才會站上凱道，他希望台灣的民主可以繼續走下去，呼籲大家勇敢站出來一起反獨裁；桃園縣議長邱奕勝呼籲賴政府不要再搞大罷免與鬥爭，所有人一起抵制大罷免，只有團結，才能救台灣。

台東縣議長吳秀華說，台東鄉親今天來到凱道，與大家一起捍衛民主，並且要告訴賴清德總統，台東縣要觀光以及農產品外銷。

國民黨高雄市黨部主委柯志恩則代表藍營高雄市議員發言說，這場集結要讓賴政府見識道人民的力量，有綠營立委說如果要反獨裁，應該去北京天安門，但她要說，如果今天大家不站出來，台灣就會變獨裁，站上凱道就是要避免獨裁，而且她要告訴賴清德，人民才是頭家。

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