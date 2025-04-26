早市、夜市齊攻！ 罷免謝衣鳯進入衝刺 全力突破門檻

彰化罷免團體近期走入大城、二林等市場，快閃式設攤收件。（彰化罷免團提供）

2025/04/26 16:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕大罷免2階最後倒數，彰化第三選區罷免立委謝衣鳯全力推進。罷團近期頻頻走入大城、二林等10個鄉鎮的市場，從早市忙到夜市，快閃式設攤收件，截至26日前夕，連署份數已突破1萬5000份。

罷免團體領銜人陳世雄表示，第三選區幅員廣大，推動連署耗費大量人力與時間，目前進度雖離2萬7000份的門檻有段差距，但近日已有多個已達標的北部罷團開始南下支援，期望在5月4日前衝刺達標。他也透露，不僅志工積極奔走，甚至有民眾在自家水果攤旁擺起連署台，靠個人力量就成功募集破百份連署書，展現地方基層強勁動能。

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彰化第三選區從3月中旬啟動2階連署，進度一度落後全台35個罷藍選區，當地「彰化小佛公民陣線」、「罷免缺衣不可」等公民團體遂加入宣傳支援，陸續在員林車站、北斗市場等熱區設置十處快閃連署點，近期則深入大城早市、二林王子夜市，從白天至黑夜宣傳不停歇，終於累積可觀成果。

罷團人員表示，街頭連署雖辛苦，但只要現身宣講，總能觸動不少民眾主動響應，甚至有長者帶著年輕人來連署，相當感動，接下來將持續以市場快閃及車站、夜市擺攤等方式，緊抓選區流動人潮，力拚在最後期限前完成連署。

彰化罷免團體近期走入大城、二林等市場，快閃式設攤收件。（彰化罷免團提供）

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