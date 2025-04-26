為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    早市、夜市齊攻！ 罷免謝衣鳯進入衝刺 全力突破門檻

    彰化罷免團體近期走入大城、二林等市場，快閃式設攤收件。（彰化罷免團提供）

    彰化罷免團體近期走入大城、二林等市場，快閃式設攤收件。（彰化罷免團提供）

    2025/04/26 16:23

    〔記者陳冠備／彰化報導〕大罷免2階最後倒數，彰化第三選區罷免立委謝衣鳯全力推進。罷團近期頻頻走入大城、二林等10個鄉鎮的市場，從早市忙到夜市，快閃式設攤收件，截至26日前夕，連署份數已突破1萬5000份。

    罷免團體領銜人陳世雄表示，第三選區幅員廣大，推動連署耗費大量人力與時間，目前進度雖離2萬7000份的門檻有段差距，但近日已有多個已達標的北部罷團開始南下支援，期望在5月4日前衝刺達標。他也透露，不僅志工積極奔走，甚至有民眾在自家水果攤旁擺起連署台，靠個人力量就成功募集破百份連署書，展現地方基層強勁動能。

    彰化第三選區從3月中旬啟動2階連署，進度一度落後全台35個罷藍選區，當地「彰化小佛公民陣線」、「罷免缺衣不可」等公民團體遂加入宣傳支援，陸續在員林車站、北斗市場等熱區設置十處快閃連署點，近期則深入大城早市、二林王子夜市，從白天至黑夜宣傳不停歇，終於累積可觀成果。

    罷團人員表示，街頭連署雖辛苦，但只要現身宣講，總能觸動不少民眾主動響應，甚至有長者帶著年輕人來連署，相當感動，接下來將持續以市場快閃及車站、夜市擺攤等方式，緊抓選區流動人潮，力拚在最後期限前完成連署。

    彰化罷免團體近期走入大城、二林等市場，快閃式設攤收件。（彰化罷免團提供）

    彰化罷免團體近期走入大城、二林等市場，快閃式設攤收件。（彰化罷免團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播