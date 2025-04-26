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    總統特使林佳龍出席史王華誕 盼台史邦誼「史」終如一

    林佳龍以總統特使身分出訪友邦史瓦帝尼，並出席史王華誕。（外交部提供）

    林佳龍以總統特使身分出訪友邦史瓦帝尼，並出席史王華誕。（外交部提供）

    2025/04/26 16:29

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍於25日台北時間晚間7時，以賴清德總統特使身分，出席史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）57歲生日慶典，代表台灣政府與人民向國王獻上最誠摯的祝賀，祝福史王生日快樂、國泰民安，並期盼台史兩國邦誼歷久彌堅、永續長存。

    林佳龍表示，慶典當日正逢史國在連日降雨後終於迎來晴朗天氣，藍天白雲與明媚陽光為慶典揭開美麗序幕，也象徵著台史友誼的光明未來。林佳龍說，能代表總統親自踏上這片美麗的土地，參與史王華誕的重要時刻，深感榮幸。他也提到，台灣與史瓦帝尼自 1968年史國建國之初便建立邦交，史王也在同年誕生，雙邊至今已攜手走過57年情誼，歷經時代變遷，兩國友誼始終堅若磐石。

    林佳龍說，這次首次訪問史瓦帝尼，深刻感受到史國政府與人民的熱情接待與溫暖情誼，令他與特使團成員「有如置身第二個家」。他也稱讚史王穩健領導國政，使史瓦帝尼在非洲區域扮演關鍵角色，令人敬佩，台灣作為真誠友邦與有榮焉。林佳龍指出，訪問期間他與史王針對台史「榮邦計畫」深入交流，雙方都期待未來能展開更多合作。

    林佳龍特別感謝史瓦帝尼長期堅定支持台灣參與國際事務，史王更多次親赴聯合國大會為台灣仗義執言，令人感佩。在慶典晚宴中，林佳龍並代表台灣政府與人民向史王與王母、史國政府與人民，表達最深的感謝與祝福，盼史國國運昌隆，也祝願台史兩國同行之路邦誼「史」終如一。

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