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    學生創作「罷免詩」！ 網讚：光認識這麼多立委就了不起了

    網傳高雄中學學生創作，以「春宵一刻值千金，罷免首選徐巧芯」到「君問歸期未有期 何時法辦傅崐萁」，一共點名17名立委，唸起來通順有趣。（擷取自Threads@lcs0912）

    網傳高雄中學學生創作，以「春宵一刻值千金，罷免首選徐巧芯」到「君問歸期未有期 何時法辦傅崐萁」，一共點名17名立委，唸起來通順有趣。（擷取自Threads@lcs0912）

    2025/04/26 16:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，許多國民黨立委已經越過罷免第二階段門檻。網傳一篇高雄中學學生創作，以「春宵一刻值千金，罷免首選徐巧芯」到「君問歸期未有期 何時法辦傅崐萁」，一共點名17名立委，唸起來通順有趣，讓網友大讚「雄中人果然是人中雄」。

    因應大罷免，傳有雄中的學生發揮創意，寫出「藍委專屬」詩作，詩句包括「葡萄美酒月光杯，再來罷免王鴻薇」、「少小離家老大回，順手罷免羅廷瑋」、「清明時節雨紛紛，接著罷免陳玉珍」、「盧家少婦鬱金堂，準備罷免羅智強」等等，唸起來十分通順，也讓網友看了直呼有趣。

    有網友後製後將詩句PO在社群平台上，網友看了紛紛留言表示「太有才」、「不愧是我心中第一首都的第一學府」、「光是高中生認識這麼多立委的名字就很不簡單了」、「不轉傳對不起雄中高材生」、「始於巧芯，終於崐萁」、「太強，佩服佩服」、「這是我同學我驕傲！」

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