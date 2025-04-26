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    426凱道集會批賴清德 馬英九：我執政時對岸從不搞圍台軍演

    前總統馬英九今天下午參加國民黨在總統府前凱道舉辦的「反綠共，戰獨裁」活動。（記者方賓照攝）

    前總統馬英九今天下午參加國民黨在總統府前凱道舉辦的「反綠共，戰獨裁」活動。（記者方賓照攝）

    2025/04/26 16:32

    〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天下午參加國民黨在總統府前凱道舉辦的「反綠共，戰獨裁」活動，他致詞時表示，要以75歲、中華民國卸任總統的身分，站在總統府前以「賴清德總統要清醒有德」為題發表演講，因為他擔心賴清德近來的言行違憲、獨裁、賣台，可能會讓台灣快速沉淪。

    馬英九說，賴清德曾經在民進黨中常會中，刻意播放我當年呼籲罷免某1位民進黨貪污總統的談話。當時我說；「如果1位總統貪污無能、人民已經不信任他，就應該把他的權力拿回來！」今天我這番話可以奉送給賴清德，因為賴清德現在的民調支持度只有4成，已經失去人民信賴，但賴清德還沒有清醒過來，所以他希望賴清德可以「清醒有德」面對自己。

    馬英九指出，當看到美國總統祭出關稅大刀，賴政府卻束有無策，這就是無能，賴清德還把台灣的護國神山送給美國，這就是不當，而當政府用不當的手段來對付在野黨，這就是獨裁，一個統治既無能又不當的總統，只會激發人民反抗以及兩岸對立。

    馬英九強調，過去他執政期間，兩岸關係穩定繁榮，對岸中國從不搞圍台軍演，兩岸還簽署23項協議，他還與中國國家主席習近平2度會商，讓兩岸關係維持了8年的和平安定，後來民進黨執政，讓人民在延長兵役的陰影下，年輕人可能要上戰場。

    他說，今天的抗議只是開始，大家要抗議無能的總統，反對賴清德不當發動大罷免，同時大家也要罷免不適任的民進黨立委，讓這次的罷免變成對賴清德的不信任投票，才能讓賴清德知所警惕，他呼籲賴清德一定要深刻反省，自我檢討，與人民誠懇對話，才能面對台灣未來的挑戰，希望賴清德能好自為之。

    此外，前台大校長管中閔今天也到場宣講，他表示，今天台灣民主已經到了最危急的時刻，原本立法權制衡行政權，但這1年來已經逐漸崩塌，政府不接受新民意的立法院監督，還以抹黑方式把在野黨打為中共同路人。

    管中閔說，賴清德最近在全台各地濫捕，這是民主嗎？這就是專制、獨裁、法西斯的第一步，這個政府做的每一件事都是法西斯，到處抓人就是要個個擊破，他並強調，台灣不是少數政黨與法西斯份子的專利，台灣人民都要站出來，一起保衛民主，一起反獨裁、反專制、反法西斯。

    前台大校長管中閔。（記者方賓照攝）

    前台大校長管中閔。（記者方賓照攝）

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