桃1、桃4陸戰部隊將開往桃六 罷團盼桃市6區「2階全壘打」

罷免團體呼籲民眾持續拉人連署支持罷免活動。（陳曉煒提供）

2025/04/26 15:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免桃園市第1選區國民黨籍立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒今在臉書上PO文寫道「就差最後1票，我們能再度6區全罷」，呼籲支持者緊急催票，他並宣布，桃1、桃4選區站點的陸戰部隊，將開往桃6選區，希望罷免活動能達到「桃園2階全壘打」目標。

陳曉煒說，大家從沒想過罷免活動第1階段，罷免團體可以做到「光復桃園，6區全罷」，進入第2階段後，大家原以為只有桃1牛煦庭、桃2涂權吉能達標，經過志工的努力、民眾的支持，他要很負責且急迫地宣布「就差最後1票，我們能在第2階段再度6區全罷！」他估計連署書未達送件門檻的130%，就是危險，希望每位支持者都能再催出5票，將連署書的份數持續衝高。

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為了達到第2階段桃園6區全罷的目標，陳曉煒說，桃1、桃4站點的陸戰部隊，將全數開往桃6，後續將安排連署小蜜蜂到桃6各區提供連署與收件服務，希望桃6的民眾要多留意相關消息，至於桃1、桃4的民眾，仍請繼續到連署站點連署或繳交連署書。

「沒有第2階段的安全送件，就沒有第3階罷免投票」，陳曉煒呼籲支持者，千萬不要有「第2階段不須寫連署，第3階段再來投票」的想法，一定要踴躍連署；發起連署活動至今，每位志工都已精疲力盡，希望民眾能大力協助，讓志工、罷免團體能堅持走到最後，一起看到「大罷免大成功」。

罷免團體設置的連署站點持續提供連署與收件服務。（資料照，記者周敏鴻攝）

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