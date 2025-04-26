凱道民眾被要求「旗子收起來」 網友見419照片嘆：高下立判

419遊行可以看到中華民國國旗與台獨旗同框出現。（圖取自Threads）

2025/04/26 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天凱道「反綠共、戰獨裁」集會活動現場，國民黨發言人、主持人楊智伃一開場就說，希望今天只認中華民國國旗，她還一一要求舉著其他旗幟的群眾放下手上旗子，甚至民眾黨旗也難倖免。有網友就舉419「拒絕統戰，守護台灣」遊行時出現「台獨旗」、「國旗」並存照片的例子感嘆：「419各種旗子多元呈現，426說戰獨裁，結果很獨裁要規定旗子樣式。哪場是民主集會高下立判。」

凱道今日舉行「反綠共、戰獨裁」活動，藍白大咖雲集。活動正式開始前，主持人楊智伃先行登台感謝大家提早到場。不過，她接著就說「剛剛已經有說過，我們今天只認一個旗子，是什麼旗子？就是青天白日滿地紅的國旗。」

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楊智伃說，知道參與者來自各地，代表不同的族群、團體，但是在凱道大家代表的就是中華民國。楊智伃接著點名「民眾黨的好朋友」、「八百壯士的好朋友」、「退休警察總會的好朋友」說：「我們把旗子收下來，我們只讓一面旗子飄揚，這面旗子就是青天白日滿地紅中華民國的國旗。」

反觀網紅「八炯」等人419號召的「拒絕統戰，守護台灣」大遊行中，出現中華民國國旗與台獨旗同框的難得景象。有網友今表示：「419各種旗子多元呈現，426說戰獨裁，結果很獨裁要規定旗子樣式。哪場是民主集會高下立判。」

相關貼文中，網友也紛紛留言表示：「戰獨裁，但完全無法理解民主和獨裁的分別，到底你憑什麼叫別人收旗子，你獨裁？」、「辛苦到場的人真的甘願為黨奴？自己帶來的旗子都不能舉」、「反獨裁先自己獨裁」。

國民黨23日曾說明，為防鬧場，現場禁止五星旗，唯一認定旗幟是青天白日滿地紅的中華民國國旗。

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