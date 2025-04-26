賴清德「戰獨裁應去天安門」 黃國昌回嗆抹紅凱道集會

民眾黨主席黃國昌。（記者方賓照攝）

2025/04/26 15:53

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨今天在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」活動，賴清德總統表示還有「藍共」、「白共」，戰獨裁應該要到北京天安門，對此，黃國昌表示，在總統府養共諜的是哪一個政黨？

對於藍白凱道集會，總統賴清德今天回應在野黨不能「反綠不反共」，台灣朝野都是中國滲透的對象，不是只有「綠共」，也有「藍共」、「白共」；更提醒「戰獨裁」應該要到北京天安門，至少到中國去見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝。

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黃國昌表示，賴清德到今天為止還是繼續用抹紅伎倆來對抗凱達格蘭大道人民的怒吼，賴清德說要反共，民眾黨的立場很清楚，我們反紅共啊也反綠共。黃國昌並指著總統府問：「賴清德總統出來講清楚，現在那棟建築物裡面養共諜的是哪一個政黨？」

「賴清德自己在自己的辦公室裡面養共諜啊！」黃國昌說，賴清德有出來跟台灣人民道歉嗎？到今天到還在包庇國安會祕書長吳釗燮，賴清德講清楚，吳釗燮要不要下台？

黃國昌表示，他要清楚的告訴賴清德，抹紅這種招式沒有用，把所有反對的聲音都打成是中共同路人，這不是獨裁什麼是獨裁？這不是威權什麼是威權？「不要閃，賴清德，人民在凱道等你，出來面對！」

搭乘遊覽車民眾前往凱道前聚集。（記者田裕華攝）

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