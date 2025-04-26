為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白凱道集會才剛暖場 主辦單位隨即宣稱群眾逾8萬人

    國民黨今日下午動員群眾到總統府前凱道集結，訴求「反綠共，戰獨裁」，民眾黨主席黃國昌也應邀與多名民眾黨人士到場。（記者田裕華攝）

    國民黨今日下午動員群眾到總統府前凱道集結，訴求「反綠共，戰獨裁」，民眾黨主席黃國昌也應邀與多名民眾黨人士到場。（記者田裕華攝）

    2025/04/26 15:11

    〔記者施曉光／台北報導〕為抗議檢調偵辦罷免案偽冒不實連署，多名藍營地方幹部被搜索、羈押，國民黨今日下午動員群眾到總統府前凱道集結，訴求「反綠共，戰獨裁」，民眾黨主席黃國昌也應邀與多名民眾黨人士到場。

    下午2點40許，活動主舞台才正在暖場，現場人潮就已經滿到凱道前的景福門之外，國民黨發言人楊智伃宣布現場群眾已經有5萬人。不過，國民黨智庫副執行長凌濤在2點50分受訪時告訴媒體，人數已經超過罷藍團體4月19日凱道集會的最高峰人數，達到8萬人，他並預估今日這場活動人數將突破10萬人。

    藍營今天下午這場活動，除了台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等10多位地方首長以及地方議長、議員參加，立法院長韓國瑜也將率領所有藍軍立委到場，另外還會安排前總統馬英九、前台大校長管中閔等貴賓助講。

    根據節目流程安排，稍後還會安排「國旗進場」儀式，以及由黃國昌率領白營人士站台助講，最後壓軸則是由國民黨主席朱立倫率領藍營地方首長、立委以及黨務主管上台致詞，一起展現藍營大團結，活動預定傍晚5點半結束。

    國民黨今日下午動員群眾到總統府前凱道集結，訴求「反綠共，戰獨裁」，民眾黨主席黃國昌也應邀與多名民眾黨人士到場。（記者田裕華攝）

    國民黨今日下午動員群眾到總統府前凱道集結，訴求「反綠共，戰獨裁」，民眾黨主席黃國昌也應邀與多名民眾黨人士到場。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播