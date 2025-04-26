藍白凱道集會才剛暖場 主辦單位隨即宣稱群眾逾8萬人

國民黨今日下午動員群眾到總統府前凱道集結，訴求「反綠共，戰獨裁」，民眾黨主席黃國昌也應邀與多名民眾黨人士到場。（記者田裕華攝）

2025/04/26 15:11

〔記者施曉光／台北報導〕為抗議檢調偵辦罷免案偽冒不實連署，多名藍營地方幹部被搜索、羈押，國民黨今日下午動員群眾到總統府前凱道集結，訴求「反綠共，戰獨裁」，民眾黨主席黃國昌也應邀與多名民眾黨人士到場。

下午2點40許，活動主舞台才正在暖場，現場人潮就已經滿到凱道前的景福門之外，國民黨發言人楊智伃宣布現場群眾已經有5萬人。不過，國民黨智庫副執行長凌濤在2點50分受訪時告訴媒體，人數已經超過罷藍團體4月19日凱道集會的最高峰人數，達到8萬人，他並預估今日這場活動人數將突破10萬人。

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藍營今天下午這場活動，除了台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等10多位地方首長以及地方議長、議員參加，立法院長韓國瑜也將率領所有藍軍立委到場，另外還會安排前總統馬英九、前台大校長管中閔等貴賓助講。

根據節目流程安排，稍後還會安排「國旗進場」儀式，以及由黃國昌率領白營人士站台助講，最後壓軸則是由國民黨主席朱立倫率領藍營地方首長、立委以及黨務主管上台致詞，一起展現藍營大團結，活動預定傍晚5點半結束。

國民黨今日下午動員群眾到總統府前凱道集結，訴求「反綠共，戰獨裁」，民眾黨主席黃國昌也應邀與多名民眾黨人士到場。（記者田裕華攝）

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