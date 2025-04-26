藍白426凱道集會 竹市議員劉康彥諷邏輯死亡、籲簽2階罷免連署

國民黨426凱道集會，新竹市議員劉康彥諷是邏輯死亡，籲以《獨裁者聯盟》此書為鑑，拿筆桿簽二階罷免連署救台灣。（照片取自劉康彥臉書）

2025/04/26 14:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨今天在凱道辦「反綠共、戰獨裁」集會活動，新竹市議員劉康彥提到，正因中華民國台灣是民主國家，而非專制獨裁政權，所有的集會都應尊重，但也諷今天在凱道的人，享受著台灣民主制度，痛斥執政黨是共產、是獨裁，完全是邏輯死亡。呼籲全國人民站出來二階罷免連署，讓立法院恢復正常運作。

劉康彥說提到《獨裁者聯盟》這本書，可了解獨裁國家為何在當代仍持續存在？民主世界（尤其是金融架構）如何幫著鞏固它？以及究竟該如何擊潰它？《獨裁者聯盟》的書封面，四個現代「紅共」專制政權的領導者排排站，包括俄羅斯總統普丁、中華人民共和國主席習近平、北韓領導人金正恩、白俄羅斯總統盧卡申科。這些獨裁者相互支持，有共同的經濟利益，或彼此複製輸出監控技術，好讓社會更「安定」有「秩序」。

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中研院院士朱敬一在本書推薦序提到，這些政權不再是孤立的政治實體，而是透過「跨國協作」，比如技術監控、經濟滲透、資訊戰、外交戰等形式，建立高度靈活且精密的「獨裁者聯盟」。這個聯盟挑戰的是，以「民主、法治、人權」為核心的國際秩序，即使他們對民主法治人權有一套自己的解釋，但實際使用的政治制度或建構社會的方式，根本是逼迫人「失去思辨的能力」、更遑論在社群發表任何「政府不想看到的內容」，甚至「上街倡議」與政府不同的意見。這才叫做獨裁。

劉康彥認為，台灣現在面對的，不是文化、不是血液DNA的民族選擇，而是生活制度和價值的選擇：獨裁vs民主。「獨裁者聯盟」早就鋪天蓋地透過商業或任何方式，和民主國家的政治人物、商界維持良好關係，在世界各地操作傷害民主的論述，甚至親自製造自導自演，民主就是混亂、暴力、不安全的社會氛圍，再透過各種社群平台強力擴散，進行大家所熟悉的「認知戰」。

劉康彥表示，現在的立法院面對中華人民共和國的惡意侵略，中華民國的在野黨立委卻用刪減凍結預算、削弱國防實力方式「保家衛國」，這正是許多退將痛心疾首，站出來呼籲國民黨莫忘「反共」的原因。如今社會上依舊有人認為，反正國家的經濟未崩潰、股市未崩盤、生活制度未被大幅摧毀之前，一切「不正常」都沒什麼大不了，但正是這種沈默和寬容，給予獨裁者和民主國家的「在地協力者」結合、共生、蠶食與破壞國家的機會。

他最後號召全國各地的二階段罷免連署就剩最後幾天，想簽連署書、阻止獨裁者滲透、用筆桿救國家，現在還有機會。

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