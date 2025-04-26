藍白426上凱道 綠：在中國或北韓敢罵國家領導人獨裁嗎？

基隆市議員鄭文婷今天舉辦人民是頭家宣講活動。（記者盧賢秀攝）

2025/04/26 14:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕藍白今天號召人民上凱道「反綠共戰獨裁」，民進黨副秘書長何博文和立委王定宇表示尊重但遺憾，不過剛好證明台灣是民主國家，不是獨裁國家，否則在天安門或北韓集會遊行，罵國家領導者人是獨裁者，人會不見的、活動也不敢辦。

基隆市議員鄭文婷今天舉辦人民是頭家宣講活動，邀請何博文、王定宇、立委陳培瑜、新北市議員黃淑君等人前往宣講。

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對於藍白今天號召民眾上凱道「反綠共戰獨裁」，王定宇說，台灣是自由民主國家，任何團體政黨只要不違法都可集會遊行，這是台灣民主的基本價值。

不過他們動員數百輛遊覽車，聲援黨工跨縣市偽造文書、死亡連署，有的都已自白坦承，還要去聲援犯罪行為，而他們使用國家集會遊行權利，社會大眾自有公評，剛好證明台灣是民主國家，不是獨裁國家，否則到天安門、北韓卻集會遊行，罵國家領導人是獨裁者，人會不見的、活動也不敢辦。他一面尊重一面遺憾。

何博文則說，國民黨工有系統、組織性簽了1900多張偽造或死亡連署，偵辦行為是捍衛民主，作弊被抓到還罵抓作弊的人，今天台北市的426集會遊行，他尊重集會遊行權，但挺作弊嗆司法，到底訴求什麼？呼籲大家拿出1張紙、1隻筆，努力衝連署。

鄭文婷指出，國民黨急了，否則怎會號召民眾呼朋引伴上街支持犯罪，支持違反民主法治行為，不是舔共什麼才是舔共？民進黨從不舔共從不媚共，會媚共是國民黨和民眾黨。

立委王定宇表示，藍白上凱道證明台灣是民主自由國家，尊重卻也遺憾。（記者盧賢秀攝）

民進黨秘書長何博文表示，426集會遊行，是作弊被抓還嚴折作弊的人。（記者盧賢秀攝）

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