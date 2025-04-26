台中遊覽車北上挺426凱道 藍黨部駁「動員百輛」稱只有便當礦泉水

國民黨台中市黨部副主委張書華（右）說，民眾自主動員對於獨裁狀況非常反感。（讀者提供）

2025/04/26 13:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨今（26日）下午在凱達格蘭大道舉行「反綠共、戰獨裁」426大遊行，台中市長盧秀燕昨天就預告「謝謝，明天見」，國民黨台中市黨部副主委張書華、台中市政府工商發展投資策進會副總幹事林家興等人今天也北上參加，支持者表示，沒有動員百輛遊覽車，只供應便當、礦泉水要一起「戰獨裁」。

國民黨太平區黨部動員兩部遊覽車，今天中午12時許從東平路出發，帶隊的張書華表示，早上台中市黨部出發的車隊比較多，民眾自主動員對於獨裁狀況非常反感，要讓政府知道人民聲音，也會理性表達訴求，至於何時回程要視集會遊行法律規定及現場狀況而定。

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支持者表示，車上有議員服務處提供礦泉水也會在晚上發便當，外界批評要交錢有時薪都是「黑白講」。

林家興上午自行搭車北上，林家興稱，這次遊行不是挺藍綠，而是對於誇張檢調辦案、違反比例原則的政治動機表達不滿，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹於25日遭北院裁定羈押禁見，突顯司法底線不是正常案例，檢方就是要延押押到底。

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