侯友宜將出席426集會 籲賴清德召開國是會議、不再推大罷免

新北市長侯友宜。（記者羅國嘉攝）

2025/04/26 12:40

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨今（26）日下午於台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，新北市長侯友宜出席聲援，強調面對當前政治氛圍中的不公不義，民主社會的每一分子都應挺身而出，守護法治與民生。

侯友宜今日稍早出席新北技能競賽活動時，面對媒體提問關於「426大遊行」是否將與台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜「禿子、燕子、漢子」再度合體，他明確表態，在第一時間即決定參加此次集會，是因為近期社會充斥選擇性、比例不符的司法辦案與政治打壓，讓人民陷入司法恐懼，「這不是民主社會該有的樣貌，應該讓仇恨對立止息，回歸民生經濟討論。」

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侯友宜表示，國家當前正處於政局最混亂的時刻，呼籲總統賴清德應儘速召開國是會議，與在野黨及全民對話，共同面對國家內部政局動盪與外部挑戰，讓台灣社會回歸穩定。他也呼籲賴清德不要再推動「大罷免」等對立行動，應攜手各界共同面對困境，讓台灣團結向前走。

而此次集會除侯友宜出席，還包含國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、前總統馬英九、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕等人也將出席。

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