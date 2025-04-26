426凱道遊行 彰化縣長王惠美動員逾10輛遊覽車北上參加

國民黨彰化縣黨部號召民眾北上凱道參加遊行，鄉親一早就搭遊覽車北上。（民眾提供）

2025/04/26 12:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨號召支持者4月26日上凱達格蘭大道「戰獨裁」，彰化縣長王惠美確定將北上參加，國民黨縣黨部就動員8輛遊覽車，加上其它民意代表也自行號眾，全縣超過10輛遊覽車北上，陸續從上午9點到11點出發，王惠美與彰化縣議長謝典林都會到場聲援。

國民黨彰化縣黨部表示，今天（26日）北上的遊覽車，由縣黨部在各區發起的就有8輛遊覽車，最早出發的是鹿港區，在今天早上9點集合搭車，最慢出發的是彰化區、和美區、溪湖區與北斗區，則預計早上11點出發，加上還有民意代表自行號召，估計超過10輛遊覽車到場。

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由於王惠美今天上午還在參加其它活動，預計今天下午2點半到台北會合，謝典林也號召民意代表將在下午2點半抵達台北凱道會合。

國民黨組發會副主委、彰化縣議員曹嘉豪表示，他今天上午跑完攤，就會搭高鐵北上聲援。他認為在野黨職責就是監督執政黨，對於預算進行把關與刪減也是合情合理，但執政當局不檢討自己，卻以政治介入手法，操弄罷免連署，這樣做法讓人民不得不走上街頭「戰獨裁、反惡罷」。

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