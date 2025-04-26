替賴清德說話 郭正亮動怒轟黃暐瀚「作賤自己」： 真可悲

郭正亮（圖左）批黃暐瀚（圖右）：「你有必要這樣作賤自己嗎？」（資料照，本報合成）

2025/04/26 12:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍營多名立委達到罷免第二階段目標門檻，加上近日「幽靈連署」事件多名國民黨人士被約談、羈押，引爆國民黨不滿，多次直批總統賴清德獨裁專制，資深媒體人黃暐瀚近日對此提出不少與藍營相反的觀點，前立委郭正亮狠酸黃暐瀚是「青鳥發言人」，還動怒批他：「你有必要這樣作賤自己嗎？」

國民黨主席朱立倫日前批評總統賴清德專制獨裁。黃暐瀚指出，如果賴清德獨裁，怎麼能一天到晚讓人罵？對於朱立倫對大罷免多有批判，最沒有資格批評大罷免的就是國民黨，因為前立委陳柏惟被罷免的那一天，國民黨主席朱立倫當天就在記者會上說「這是民主的勝利」。而且國民黨以前也是這樣罷掉桃園市議員王浩宇與陳柏惟。

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對此，郭正亮在自己的YouTube頻道直播中，對於黃暐瀚先前的發言狠酸「你看我們全地球最中立的媒體人就出來洗地啦」。他並批：「你有必要這樣作賤自己嗎？」

郭正亮表示，黃暐瀚說什麼如果賴清德獨裁還能夠讓你整天罵。「他講這什麼話啊？他沒有看到很多人講話被賴清德威脅嗎？」

郭正亮再酸，以後提到黃暐瀚，他就要稱他為「青鳥的發言人」。對於黃暐瀚先前表示，國民黨最沒資格批評大罷免，原因是之前罷免了陳柏惟、王浩宇。郭正亮更是大喊：「我的老天吶！這二個可以類比阿？」

郭正亮也表示，民進黨是罷免國民黨立委34個，罷免陳柏惟才罷免一個，「你連這個都分不清、你還要出來洗地阿，你怎麼水準這麼低呢？」最後他也對黃暐瀚喊話：「不會有人尊敬你的啦，我在民進黨太久了，我知道這些深綠獨派他們喜歡的是什麼樣的人

。不是你這種人吶，真是可悲耶，你何必把自己給賠進去阿？」

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