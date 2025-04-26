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    首頁　>　政治

    國民黨喊「反綠共」 羅文嘉諷：反綠不反紅

    因不滿檢調查幽靈連署案，以及為了反制大罷免，國民黨主張「反綠共、戰獨裁」，主席朱立倫號召支持者4月26日上凱道抗議。（資料照）

    因不滿檢調查幽靈連署案，以及為了反制大罷免，國民黨主張「反綠共、戰獨裁」，主席朱立倫號召支持者4月26日上凱道抗議。（資料照）

    2025/04/26 12:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕因不滿檢調查幽靈連署案，以及為了反制大罷免，國民黨主張「反綠共、戰獨裁」，號召支持者4月26日上凱道抗議。對此海基會副董事長兼秘書長羅文嘉發文質疑，國民黨「反綠共」其實是「反綠不反紅」，並諷刺「政治人物常誤判自己比人民聰明，忽略事物真正的本質」。

    羅文嘉在臉書發文指出，有政黨把「反綠共」當作政治訴求，但他強調台灣反共反了70幾年，大家都知道反的是紅色中國共產黨，現在新創「反綠共」一詞，其實是「反綠不反紅」。

    「不敢反真實存在的紅共，只好創造不存在的綠共來反」。羅文嘉直言，一方面轉移從反共到親共之譏，一方面為反共成為國內共識時留個後路。

    羅文嘉表示，政治人物常誤判自己比人民聰明，以為口號、話術、修辭可以取代一切，忽略事物真正的本質。

    羅文嘉也說明，就政黨言，事物本質就是黨的路線與行動。黨的路線是反共或親共，對支持者或社會要講清楚。行動是面對敵人、堅守國家利益，還是敵我不分、犧牲群體利益換取個人利益，更不能想模糊打混，以為人民看不出來。

    羅文嘉也提到，有人士私下說，共產黨最瞧不起的是國民黨：「當年被打得落荒而逃，不做檢討。現在被民進黨取代，又不做反省，整天只想求和求降⋯⋯」

    羅文嘉在文末也感嘆「哀哉！國民黨內難道沒有清醒的人，看出這點嗎？」，並在備註提到「把腦袋拿出來用」、「舔共一詞雖不文雅卻很寫實」。

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