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    退休警公軍上凱道「戰獨裁」 嘉義縣市至少6部遊覽車

    嘉義市退休警察人員協會今自費北上，參加藍白發起的426遊行。（記者王善嬿攝）

    嘉義市退休警察人員協會今自費北上，參加藍白發起的426遊行。（記者王善嬿攝）

    2025/04/26 11:48

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨號召支持者今舉辦「戰獨裁，站出來」凱道大遊行，嘉義市退休警察人員協會等團體，今上午搭乘遊覽車出發北上參加，參與的退休警察說，民主社會應該有制衡力量，不能一黨獨大，且民進黨還發動大罷免，造成社會對立，呼籲人民站出來，讓民進黨政府下台。

    嘉市退休警察人員協會今上午在嘉義市政府前集結搭車，約40名退休警察及家眷參加，參加人士說，他們都自費參加，遊覽車將直達凱道；退休公務人員、警察退休金一直被砍，然而物價卻逐年攀升，生活苦哈哈，要上凱道遊行，讓執政黨傾聽人民心聲。

    國民黨嘉義市主委蔡明顯說，除黨部幹部北上參加，其餘由民間團體自發性組團北上。

    藍營人士表示，包括退休警察人員、公教人員退休協會、退伍軍人等團體，預計至少3台遊覽車、近200人上凱道響應。

    國民黨嘉義縣黨部主委王育敏會在台北與嘉義縣支持者集結，一起參加426遊行。據了解，水上鄉、朴子市、民雄鄉至少3台遊覽車，其餘因應車程遠、遊行自下午開始，讓支持者各自前往；民眾黨嘉市黨部除黨職幹部參與，其餘支持者將自行前往。

    國民黨今天在凱達格蘭大道舉行「戰獨裁，站出來」遊行，嘉義退休警公軍陸續搭車北上參加。（記者王善嬿攝）

    國民黨今天在凱達格蘭大道舉行「戰獨裁，站出來」遊行，嘉義退休警公軍陸續搭車北上參加。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長黃敏惠（右2）跑完行程在市府前巧遇，與退休警察人員協會人員致意。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長黃敏惠（右2）跑完行程在市府前巧遇，與退休警察人員協會人員致意。（記者王善嬿攝）

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