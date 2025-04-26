日本前高官告蔡正元造謠 邱議瑩酸蔡是「國際級造謠家」

日本前防衛大臣中山泰秀發聲明，嚴正抗議蔡正元惡意捏造的不實資訊，並決定提告。（邱議瑩提供）

2025/04/26 10:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前國民黨立委蔡正元昨（25日）透露，日本前防衛大臣中山泰秀月初託人轉告他，賴清德要整他和郭正亮、傅崐萁；對此，中山泰秀發聲明嚴正抗議此為惡意捏造的不實資訊，並決定提告；身為中山泰秀老友的立委邱議瑩，則開酸蔡正元是「國際級造謠家」！

中山泰秀在臉書以中、日、英文發表聲明強調，針對蔡正元昨天於社群媒體上所發布的言論，聲稱「中山泰秀傳話指出賴清德總統意圖整肅特定人士」，他鄭重澄清，該言論完全不屬實，他從未發表過類似言論，更不曾透過任何第三者傳達此類訊息。

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中山泰秀強調，此一說法純屬惡意捏造的不實資訊（假消息），已嚴重損害他的名譽，絕不可等閒視之。對於此一惡意造謠與擴散虛假資訊之行為，表達最嚴正抗議，並保留一切法律追訴權利。針對任何冒用他的名義所發表之虛假發言，他將嚴正應對，並將透過適當方式，向國內外鄭重澄清此事完全子虛烏有、毫無根據。

對此事件，民進黨立委邱議瑩今天（26日）表示，中山泰秀是她非常優秀的老朋友，稍早透過社群發出聲明駁斥，而最新的資訊是中山泰秀決定對蔡正元提出告訴。

邱議瑩批說，蔡正元丟臉丟到全世界，為了轉移自己的三中案焦點，胡亂牽連日本政治家。她奉勸蔡正元，誠實面對自己的司法案件，有點肩膀，動不動就「賴給清德」，還害不相關的人跨海發聲明，這種國際級「見笑」實在是令人搖頭。

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