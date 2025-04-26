國民黨凱道遊行 吳靜怡：緊急動員是因要芭比Q了

國民黨主席號召支持者4月26日上凱道，各地也紛紛發起動員，將支持者用遊覽車載往台北。圖為國民黨高雄市黨部今天一早發出3台遊覽車。（記者葛祐豪攝）

2025/04/26 10:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿檢調查幽靈連署案，以及為了反制大罷免，國民黨主席朱立倫號召支持者4月26日上凱道抗議。媒體人吳靜怡今上午發文指出，針對幽靈連署若檢方現在朝「跨縣市、系統性造假」辦案，就不是單一地方黨工個案。她也質疑國民黨大規模動員，實際上是一種內部緊急控管，只求穩住軍心、阻止基層失控、製造基層咬死「是賴清德打壓」的輿論。

吳靜怡在臉書發文指出，國民黨為什麼需要今天緊急動員？因為真的要芭比Q（完蛋了）了！她表示幽靈連署案將全面升級成「組織犯罪」方向偵辦，若檢方現在朝「跨縣市、系統性造假」辦案，就不是單一地方黨工個案。

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吳靜怡也整理目前國民黨在各地方的火燒狀況，包含台北市黨部被質疑深度介入，黃呂錦茹收押，新北市板橋區、三重區黨部涉案，超過20人被偵訊，多名被告坦承資料由區黨部提供。宜蘭縣黨部主任李姿慧、總幹事陳堅豐、前書記長俞凌傑羈押禁見，台南市黨部副主委莊占魁涉造假連署，已收押禁見。高雄市的「雙罷劫」行動負責人徐尚賢遭到收押禁見，已承認親手抄寫連署名冊。花蓮縣府民政處長明良臻被聲押禁見等。

吳靜怡強調，幽靈連署案雖然發生在不同地區，但皆符合使用過世者資料連署（幽靈連署）、大量筆跡雷同（疑似抄寫）、地址與戶籍不符案例、姓名資料和國民黨黨員名冊大量重疊，涉嫌犯罪事實明顯，司法追到黨部高層，朱立倫怕的是整個政黨結構被撕開、連中央都被拉下水。

吳靜怡直言，國民黨中央今天緊急大規模動員，實際上是一種內部緊急控管，只求穩住軍心、阻止基層失控、製造基層咬死「是賴清德打壓」的輿論、企圖引導不要亂供出上層指使的空中大串證。

吳靜怡也質疑，今天凱道遊行挺貪污又挺作弊，在野黨對台灣人展現出一種氣勢，那就是「欺騙的人總能找到願意被欺騙的一群人」，繼續讓支持者墮落於腐敗，演變成一種盲目的民粹政治。

吳靜怡也反諷，「你們辛苦了，上輩子應該是薯條，這輩子才甘願不斷的被遊覽車運來運去，被詐來榨去！離開人世，還要被連署，真的辛苦了」，並在文末直言「中國國民黨要怨就怨這些無賴的後輩子弟吧！他們不冤，而是被你們寵壞了」。

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