罷藍委邱若華還差1千份 經民連籲用力罷免：讓國民黨退出台灣歷史

經民連智庫召集人賴中強宣講，要大家用力罷免，讓國民黨退出台灣歷史舞台。（記者黃政嘉攝）

2025/04/25 23:40

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體「光復桃園，六區全罷」罷免國民黨立委行動，各區在第2階段連署倒數階段衝刺，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今晚在大溪舉行「傅崐萁集團究責會：邱若華」，經民連智庫召集人賴中強說，國民黨說大罷免是民進黨去年選輸不認輸，但藍白亂搞就該罷免，連署罷免邱若華還差1000多份，為讓民主永續存在，大家用力罷免，讓國民黨退出台灣歷史舞台。

罷免邱若華案領銜人林萬榮、立委張雅琳、桃園市議員許家睿等人今晚也到場究責、宣傳連署。林萬榮以台語宣講說，他在第一階段後加入志工，在志工多次拜託下出來做領銜人，因為他比較不怕死，感謝這陣子志工風雨無阻拚連署，請聽講鄉親為志工們拍手「拍噗仔」。他說，想不通國民黨竟認共匪作祖公，中國策略要讓台灣內亂，提醒中國不可怕，國民黨搞內亂才可怕。

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經民連智庫研究員黃亭偉與許家睿批評，邱若華助理19日在大溪區的連署站疑「站崗盯哨」2小時，邱若華回應媒體「自己從未派人監控，是同仁剛好經過，與站內的議員特助打招呼，沒站崗意圖」。「打招呼」長達2小時，她發表當選立委感言時承諾會認真傾聽民意，結果根本說一套做一套。

黃亭偉說，邱若華也承諾不會甘於淪為政黨的橡皮圖章，上任後卻甘願成為「傅」隨立委，推動各項讓台灣民主倒退、亂台法案，像連署《刑法》增訂藐視國會罪章，另跟隨傅崐萁連署花東交通三法，不僅要花費天價預算，更破壞環境生態。

許家睿說，藍委通過財劃法修法，把中央預算撥到地方用，未來行政院業務費短缺，將嚴重影響中央政府施政，以及大溪蓋捷運，但行政院不敢核定，還有桃園鐵路地下化這種計畫型經費，也都受影響，他用台語帶喊「大罷免」，聽講鄉親熱情回應「大成功！」

「不是民進黨輸不起，是台灣不能輸！」張雅琳說，藍委修選罷法，對外說無異議通過，實際上是民進黨議員被藍委擋在走廊，根本進不去，還有藍委提出反廢死公投，更直接在會議時間結束後，逕行開會就決定通過，無法無天地無視會議規則，讓立法院長韓國瑜買單掩蓋，非常嚴重。

賴中強說，人民選民進黨的賴清德作總統繼續為台灣掌舵，監督權利交給藍白，但過去一年藍白違憲擴權，已超過對總統的監督，像癱瘓行政權，國家通訊傳播委員會本來7個委員變3個，無法開會，第二，司法權 先法法庭，翁曉瑩 提憲法訴訟法修法，讓憲法法庭沒辦法開庭，第三，監察院業務費也被砍逾九成，造成廁所沒衛生紙可用，真的太誇張。

罷免邱若華案領銜人林萬榮宣講。（記者黃政嘉攝）

桃園市議員許家睿宣講。（記者黃政嘉攝）

立委張雅琳宣講。（記者黃政嘉攝）

「傅崐萁集團究責會：邱若華」宣講吸引近百人到場關心，聽滿整場。（記者黃政嘉攝）

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