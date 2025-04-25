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    台中6年來放流逾4千萬尾魚苗 楊典忠批市府未追蹤成效

    台中市魚苗放流，楊典忠批未追蹤效益。（圖：楊典忠提供）

    台中市魚苗放流，楊典忠批未追蹤效益。（圖：楊典忠提供）

    2025/04/25 21:31

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市每年編70萬進行魚苗放流，市議員楊典忠今質疑，台中市6年來公私團體申請魚苗放流逾4千萬尾，卻未見市府追蹤放流成效，質疑是「放流」還是「放生」。

    楊典忠說，台中市每年編列70萬元進行魚苗放流，2019年至今，台中市公私團體申請魚苗放流總數4062萬尾，是台灣西部沿海縣市放流第一多，但是台中市公私團體申請放流這麼多魚苗，市府是否有追蹤效益，究竟增加多少漁業資源。

    農業局長張敬昌表示，放流魚苗魚種為中央單位規劃，由水試所規劃各縣市放流環境，台中市放流魚種為近海魚種，需要沿海人工海礁，可以避免被大魚吃掉，而市府放流與民間放生不能混為一談，放流是專業性的工作，經過研究單位評估可以才放行，而且會從旁做輔導監督。

    農業局另指出，有進行標識放流再捕獲、魚體染色及基因定序等幾種方式，了解放流效益，各魚種放流效益由漁業署提供，台中市則以漁獲量資料為放流成效的參考依據；以午仔魚為例，台中市自2018年每年持續放流，該魚種的漁獲量由2018年的24公噸至2023年已增加至77公噸，去年經統計已達105公噸，漁民也反饋市府放流午仔魚增加他們的收益。

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