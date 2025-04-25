陳柏惟告「刪Q團體」4年前偽造文書！批跟「解顏」罷免連署差太多

前立委陳柏惟（右）與「解顏行動」發言人林宣宏前往台北地檢署，告發2021年罷免陳柏惟的團體。（罷團提供）

2025/04/25 19:57

〔記者黃旭磊／台中報導〕前立委陳柏惟今天由台中第二選區「解顏行動」（罷免顏寬恒）發言人林宣宏陪同，前往台北地檢署，告發2021年罷免陳柏惟的團體涉偽造文書及妨害投票等罪嫌。陳柏惟怒批說，公民忍受風吹日曬雨淋一張一張簽下「真」連署，國民黨卻仿造當年手法再次「走捷徑」，死亡連署人數也從當年的41人暴增到1923人。

當年罷免陳柏惟領銜人楊文元，今天未接手機回應提告，而由於「解顏行動」發現「刪Q」連署過程，出現死亡、冒名、偽造連署，從未被詳細檢視才正式向北檢依法告發，希望能捍衛民主價值。

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陳柏惟說，民主不能建立在死亡連署與假簽名之上，也不能容忍特定政黨一再複製同樣違法手法，而當公民站上街頭一張一張簽下「真」連署，國民黨卻仿造當年手法再次「走捷徑」。

林宣宏質疑指出，中二選區罷免案，看不到什麼連署站、只有鄰長和里長直接敲門，把填寫好個資的連署書送到手上要求時限內繳回，同樣是公民團體發起為何有這麼大的落差？

罷團比較「刪Q」與「解顏」連署差別，志工不捨表示，從攝氏14度寒流發抖收到34度豔陽高照，每天睡不到3個小時、徒步投遞連署書和信封，就是為讓鄉親們可以用最安全隱蔽方式寄出連署書，避開一切有可能的紛擾。

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