為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳柏惟告「刪Q團體」4年前偽造文書！批跟「解顏」罷免連署差太多

    前立委陳柏惟（右）與「解顏行動」發言人林宣宏前往台北地檢署，告發2021年罷免陳柏惟的團體。（罷團提供）

    前立委陳柏惟（右）與「解顏行動」發言人林宣宏前往台北地檢署，告發2021年罷免陳柏惟的團體。（罷團提供）

    2025/04/25 19:57

    〔記者黃旭磊／台中報導〕前立委陳柏惟今天由台中第二選區「解顏行動」（罷免顏寬恒）發言人林宣宏陪同，前往台北地檢署，告發2021年罷免陳柏惟的團體涉偽造文書及妨害投票等罪嫌。陳柏惟怒批說，公民忍受風吹日曬雨淋一張一張簽下「真」連署，國民黨卻仿造當年手法再次「走捷徑」，死亡連署人數也從當年的41人暴增到1923人。

    當年罷免陳柏惟領銜人楊文元，今天未接手機回應提告，而由於「解顏行動」發現「刪Q」連署過程，出現死亡、冒名、偽造連署，從未被詳細檢視才正式向北檢依法告發，希望能捍衛民主價值。

    陳柏惟說，民主不能建立在死亡連署與假簽名之上，也不能容忍特定政黨一再複製同樣違法手法，而當公民站上街頭一張一張簽下「真」連署，國民黨卻仿造當年手法再次「走捷徑」。

    林宣宏質疑指出，中二選區罷免案，看不到什麼連署站、只有鄰長和里長直接敲門，把填寫好個資的連署書送到手上要求時限內繳回，同樣是公民團體發起為何有這麼大的落差？

    罷團比較「刪Q」與「解顏」連署差別，志工不捨表示，從攝氏14度寒流發抖收到34度豔陽高照，每天睡不到3個小時、徒步投遞連署書和信封，就是為讓鄉親們可以用最安全隱蔽方式寄出連署書，避開一切有可能的紛擾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播