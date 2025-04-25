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    送中央計畫案被卡？議長李文斌向古秀妃喊話 多關心苗栗

    苗栗縣議會議長李文斌參加苗栗火車頭園區開幕儀式。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議會議長李文斌參加苗栗火車頭園區開幕儀式。（記者張勳騰攝）

    2025/04/25 19:44

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會議長李文斌今（25日）參加苗栗火車頭園區開幕儀式致詞時，向與會的客委會主委古秀妃請託，希望縣府送客委會的案子能儘速核定，送的案子遲未下來，縣長鍾東錦多次向他抱怨，甚至講到非常生氣；鍾東錦事後受訪否認很生氣，說只是討論，他也向客委會喊話，案子送上去行不行，可早告知苗栗縣政府，讓縣府及早做因應。

    李文斌致詞時指出，這幾天跟縣長鍾東錦跑行程，一直都和他抱怨中央的錢下不來，尤其是客委會，苗栗縣有70%是客家鄉親，他拜託同為客家人的主委古秀妃，對苗栗多關心一點。

    李文斌表示，鍾縣長與苗縣府團隊這麼認真，為客家族群及鄉親推動各項建設，他拜託古主委對苗縣府送上去的案子未核定的，能盡速核定。

    對此，鍾東錦受訪指出，中央總預算被刪，帳不能算在地方政府頭上，別的縣市政府可以借錢，但苗栗縣政府是全台灣唯一不能對外舉債的縣市，若扣款扣得太多，預算可能變編假的無法執行，盼中央體諒苗栗縣政府的辛苦，若用以前的錯誤，來處罰現在的苗栗鄉親，這對苗栗鄉親不公平。

    鍾東錦說，送去客委會的補助，也不知問題出在哪裡？案子送去審了一段時間都沒有消息，希望說行就行，不行就不行，就告知縣府好做因應，而不是壓在那裡，完全沒聲音，這樣反而不對，苗栗縣比較特殊，希望中央能體諒一下，讓苗栗財政不要擠得這麼辛苦。

    苗栗縣長鍾東錦（中）受訪指出，希望送客委會的案子，行就行，不行就不行，就告知苗栗縣政府好做因應。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦（中）受訪指出，希望送客委會的案子，行就行，不行就不行，就告知苗栗縣政府好做因應。（記者張勳騰攝）

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