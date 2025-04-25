美中關稅戰 海基會：近25％台商想結束中國事業

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今在記者會表示，近25%台商想結束中國的事業經營。（海基會提供）

2025/04/25 19:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕有關美中關稅戰對中國台商造成的衝擊，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今（25）日在例行記者會表示，近50%中國台商增加對中國以外的投資，近25%台商想結束中國的事業經營，台商的共同看法是希望加入非紅供應鏈，以因應國際經濟秩序與地緣政治帶來的影響。

羅文嘉說，美國對等關稅政策對在中國的台商而言，首當其衝的當然是以出口美國為主、毛利空間有限的傳統產業；其次是以中國內銷市場為主的產業，關稅問題對原物料與零組件的進口造成很大影響，以及庫存品轉內銷，中國內部市場的競爭愈形激烈。電子、資通半導體等高科技廠商，受到衝擊相對較小，但無論是哪一類型的產業，目前都只能先觀望。

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羅文嘉指出，近50%中國台商增加對中國以外的投資，近25%台商想結束中國的事業經營。面對短期的不確定性，台商的共同看法是希望加入非紅供應鏈，並強化自身在供應鏈的韌性，以因應國際經濟秩序與地緣政治帶來的影響。海基會也特別提醒台商，務必注意投資風險，審慎以對。

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