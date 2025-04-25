罷免藍委馬文君、游顥倒數黃金週衝刺 車掃、擺攤、家訪全出動

「All罷馬」公民團體志工穿著桃紅色背心，罷團經費拮据，背心數量不夠，「課金公嬤」再出資製作30件。（罷團提供）

2025/04/25 20:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免南投縣國民黨立委馬文君、游顥二階連署進入黃金週，志工人數較少的罷馬團體號召外地志工在最後一週到南投縣幫忙陸戰，「課金公嬤」再出動，有人贊助外地志工背包客棧住宿費，也有人贊助製作志工背心，而提供場地的牙醫師更幫志工準備午晚餐，志工們大呼「暖心」。

投一「All罷馬」、投二「去游除垢」公民團體二階連署書的交件日期都是5月4日，收件只剩一個星期，雖已收件各達8成、9成，但離安全目標2萬3000份都還有一點距離，把握黃金週衝出連署份數。

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「經濟民主連合」明天車隊掃街助陣，上午從民進黨南投縣黨部出發，在南投市區車掃，進入名間鄉、竹山鎮，接著到埔里、草屯鎮車掃，希望再催出連署民眾。

投一「All罷馬」公民團體在地志工較少，號召外地志工前來幫忙家訪、擺攤，已有「課金公嬤」（贊助經費的台派民眾）說，要贊助4到8個背包客棧住宿名額；另外，日前有人在網路散播「提防家訪是詐騙集團詐騙個資」訊息，但投一志工背心不夠，因此又有「課金公嬤」贊助製作30件志工背心。

既是志工也是「課金公嬤」的埔里自然牙科診所醫師林彥璋，半月前提供診所建物外牆供罷馬團體懸掛宣傳看板，建物2樓也提供罷團使用，還請自家廚師幫罷團準備午、晚餐，菜色好吃兼顧營養，讓罷團感動不已，也更有動力繼續衝。

「All罷馬」公民團體志工的背心是桃紅色，上有「罷免馬文君，台灣才安心」字樣。（罷團提供）

身兼志工的自然牙科診所牙醫師林彥璋提供場地給罷團使用，還供應午晚餐。（罷團提供）

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