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    竹市前科長鄭舒倫涉貪未停職 民代轟高虹安市府上到下都是「貪」

    新竹市府衛生局前科長鄭舒倫涉貪起訴未停職，民代轟是官官相護，批高虹安市府從上到下都是「貪」。圖為竹市社會處與衛生局大樓。（記者洪美秀攝）

    新竹市府衛生局前科長鄭舒倫涉貪起訴未停職，民代轟是官官相護，批高虹安市府從上到下都是「貪」。圖為竹市社會處與衛生局大樓。（記者洪美秀攝）

    2025/04/25 18:59

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫，利用職務之便收賄一審重判16年。不過鄭被收押及被起訴後卻申請復職。市議員曾資程轟這是官官相護，制度上應設防弊防腐機制，如今形同開貪字大門。劉崇顯也稱，市長高虹安因涉貪也遭停職，突顯高虹安帶領的市府團隊，從上到下都是一個「貪」字。

    市議員劉崇顯表示，根據公務人員懲戒法第5條與第24條，主管機關首長有權將違法公務員送懲戒與職權停職，因此要不要讓違法科長復職，市長具有相關的行政裁量權，但高虹安本身就已涉貪停職，如果讓代理市長依職權將科長停職，可能會讓高虹安顏面無光，才不敢對同樣違法涉貪的公務人員做出懲戒，他認為高虹安所帶領的市府從上到下都是一個字「貪」。

    市議員鄭美娟也說，衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫隱匿和規避多達1190件裁罰案件，明確的貪瀆行為，起訴後卻仍能繼續在體制內任職，確實讓人對政府機關的內部監督與處置機制感到質疑。不僅損害行政機關的公信力，也可能對市民造成嚴重的公共健康危害或環境衛生問題，不僅衛生局其他同仁感到疑惑，市政府一再而三的對犯罪後的市府官員態度包容，例如一審被判有罪的停職市長高虹安，仍然有竹市府官員陪同跑行程，皆是讓新竹市民無法接受。

    曾資程也提到，公務員涉貪遭判刑滋事體大，體制上應有預防性的措施，避免涉貪公務員持續在其位子又上下其手，是否要讓其停職也涉及市府的行政裁量權，這都突顯市府的官官相護與對貪污的縱容。反觀警界只要情節重大或損害警譽就可記兩大過免職，他認為一般公務員也應有一致性的同等標準。為讓公務員有示範及警惕作用，就不應再讓其留在職位上。

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