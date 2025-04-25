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    暑假赴中國交流旺季來臨 海基會提醒：對岸「兩種作為」要注意

    暑假期間是赴中國交流旺季，海基會秘書長羅文嘉在例行記者會提醒，對岸有兩種作為國人需特別注意。（海基會提供）

    暑假期間是赴中國交流旺季，海基會秘書長羅文嘉在例行記者會提醒，對岸有兩種作為國人需特別注意。（海基會提供）

    2025/04/25 19:41

    〔記者鍾麗華／台北報導〕暑假期間是赴中國交流的旺季，海基會祕書長羅文嘉今（25）日在例行記者會提醒，對岸有兩種作為國人需特別注意。參加這類交流團不僅有被詐騙的風險，也有可能會留下數位足跡，也有可能參加後發現是品質不良的廉價旅遊團或是政治宣傳統戰團，要特別審慎評估參加風險。

    羅文嘉說，對岸有兩種作為國人需特別注意，第一種是所謂的青年創業輔導團，針對台灣青年到中國創業，提供各種誘因進行輔導。近期有一個在台灣正式立案的「台灣中華企業家協會」，在台收取報名費招攬青年赴四川後，再利用團員證件向當地青年創業園申請貸款、補貼進行詐騙，台灣年輕人在參加這類活動時要特別小心。

    羅文嘉指出，第二種是青年文化交流團，中國近期推動所謂千人夏令營的計畫，因此在台灣的網路上、校園上，都有仲介以低價在招攬青年參加。參加這類交流團有可能會留下數位足跡，也有可能參加後發現是品質不良的廉價旅遊團或是政治宣傳統戰團，因此國人要特別注意，審慎評估參加風險。

    對於國人赴中失聯或人身安全受限狀況，羅文嘉說，根據海基會實際接獲的個案，可大致歸納為7種類型：1、涉及國家安全相關罪名。2、涉嫌詐騙等刑事犯罪。3、參與宗教相關活動。4、自第三地前往中國後失聯。5、因工作受邀赴中遭限制人身自由。6、赴中訪友、處理財務後失蹤。7、赴中觀光或探親後失聯。

    羅文嘉說，各類型數量不一，但即使僅有單一個案也是風險，未來海基會將會以去識別方式公開部分案例，提醒國人注意。

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