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    藍白426上凱道！馬英九、韓國瑜助講 活動內容曝光

    藍白426上凱道，邀請立法院長韓國瑜（右）助講。左為國民黨主席朱立倫。（記者田裕華攝）

    藍白426上凱道，邀請立法院長韓國瑜（右）助講。左為國民黨主席朱立倫。（記者田裕華攝）

    2025/04/25 17:59

    〔記者施曉光／台北報導〕檢調偵辦罷免不實連署案，多名藍營地方幹部被搜索、羈押，國民黨為抗議，明（4/26）日週六全台動員支持者下午在總統府前凱道集結，訴求「反綠共，戰獨裁」，除了台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等藍營縣市長以及藍軍立委全員出動，還將安排前總統馬英九、立法院長韓國瑜、前台大校長管中閔擔任特別來賓助講，該黨主席朱立倫最後會在縣市長與立委陪同下一起展現藍營團結。

    根據國民黨規劃，明天這場活動從下午2點半開始暖場，3點鐘正式開始，按照節目流程規劃，首先安排的項目是「人民的故事」，由來自各地的民眾發表心聲，接著會安排前台大校長管仲閔等貴賓致詞，接下來是「地方的心聲－議長議員大團結」，由重要的地方議長表達基層想法，然後就是馬英九致詞。

    在馬英九致詞後，會有「國旗進場」儀式，然後由立法院長韓國瑜率所有藍軍立委上台致詞，接著安排民眾黨主席黃國昌率領白營立委站台助講，最後的壓軸就是由國民黨主席朱立倫率領藍營地方首長、立委以及黨務主管上台致詞，一起展現藍營大團結，活動預定在傍晚5點半結束。

    景福門旁設「人民主場」次舞台

    國民黨除了在凱道架設活動主舞台，現場週邊還會設有罷免民進黨立委的連署站，凱道前的「景福門」旁邊還會設置一個次舞台「人民主場肥皂箱」，由藍營青年軍與現場群眾一起互動。

    此外，藍營青年軍也會在現場設置「反綠共扭蛋區」，供民眾投幣拿扭蛋，內容物為「戰獨裁、反綠共」貼紙，「國泰民安、不同意罷免」平安符、「大罷免、大退散」等各種款式的文宣貼紙。

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