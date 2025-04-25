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    罷免羅廷瑋破法定門檻！江肇國示警：對方不再裝乖、甚至製造衝突

    台中罷免民團公布廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋連署收件數均過2階法定門檻，力拚安全目標數。（記者蔡淑媛攝）

    台中罷免民團公布廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋連署收件數均過2階法定門檻，力拚安全目標數。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/25 17:52

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免2階連署倒數，台中罷團公布市區3名立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋的連署收件數，均過2階法定門檻，力拚安全目標數，而中六選區罷免羅廷瑋僅公布超過法定門檻2萬7337份，但不公布確切收件數，強調罷團承受許多壓力，當地綠營議員警示，罷免連署已過法定門檻，羅廷瑋可能不會再繼續裝乖，一定開始反撲，甚至刻意製造衝突。

    中六罷團發言人EVA表示，不公布確切收件數但會力拚安全門檻4萬份，因為中六罷團「敲羅行動」面臨極大壓力，前幾日才被國民黨立委提告，而且市長盧秀燕也會用最高標準嚴格過濾連署書（市選委會審查後送中選會，希望鼓勵更多市民勇於行使公民權，在最後關頭踴躍連署，讓中六選區可以衝破安全門檻。

    台中市議員江肇國表示，很明顯罷團的想法就是要拚連署到最後一刻，這是很正確的策略，但既然已達到法律門檻，未來羅廷瑋就不會再繼續裝乖，一定開始反撲，甚至刻意製造衝突；他呼籲羅廷瑋要能自制，謙卑面對民意。他也要求盧市府不要再為了保護羅廷瑋，繼續用行政力量介入，影響人民行使罷免權。

    議員陳雅惠則砲轟羅廷瑋面對罷免聲浪，竟還妄想用冷處理來掩蓋民怨，根本是心虛，她痛批，連署聲勢愈來愈高，羅卻始終不敢正面回應，顯然知道自己已經失去民心；她說，「敲羅行動」在選區掀起強烈共鳴，連署站天天爆滿，民眾主動上門要連署，不少人一提到羅廷瑋就是搖頭，說他選上後人間蒸發、問政毫無存在感，要讓羅廷瑋知道，這不是什麼操作、不是什麼鬧劇，而是人民的怒火在反撲。

    議員黃守達表示，對罷羅的連署狀況非常有信心，且無論現在份數多少，都要繼續衝高連署份數，2階連署份數愈多，3階投票票數也才更有機會衝高，這個週末他會持續開放服務處收填連署書，邀請市民繼續支持罷免護國運動。

    中六選區「敲鑼行動」強調已超過法定門檻2萬7337份，但不公布確切收件數，努力往安全門檻4萬份努力。（記者蔡淑媛攝）

    中六選區「敲鑼行動」強調已超過法定門檻2萬7337份，但不公布確切收件數，努力往安全門檻4萬份努力。（記者蔡淑媛攝）

    罷免羅廷瑋連署收件數超過法定門檻。（記者蔡淑媛攝）

    罷免羅廷瑋連署收件數超過法定門檻。（記者蔡淑媛攝）

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