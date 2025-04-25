國民黨主席改選挺誰？侯友宜、戴瑋姍互嗆說到沒做到、造謠

新北市長侯友宜今（25）日接受民進黨籍市議員戴瑋姍等人質詢，被問及是否會支持其中一人，或自己參選黨主席？侯友宜說，他跟選民站在一起，希望議員問政回歸市政。（記者黃子暘攝）

2025/04/25 17:00

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨將於今年進行黨主席改選，外界認為台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安都是現任黨主席朱立倫競爭連任的強勁對手，日前苗栗縣長鍾東錦爆出議長蔣根煌透露多數藍營議長支持盧秀燕。新北市長侯友宜今（25）日接受民進黨籍市議員戴瑋姍等人質詢，被問及是否會支持其中一人，或自己參選黨主席？侯友宜說，他跟選民站在一起，希望議員問政回歸市政。戴瑋姍質疑侯友宜曾說不選總統卻又參選，侯友宜則反擊戴瑋姍「你什麼時候又開始造謠了」。

民進黨籍議員戴瑋姍表示，日前媒體報導，蔣根煌認為國民黨決策圈需要改變，且選總統者應掌握黨機器，認為侯友宜是「前車之鑑」，她詢問侯友宜作為當事人是否認同？戴瑋姍也追問侯友宜既已確認要參加426國民黨凱道遊行，就會遇到盧秀燕、蔣萬安、朱立倫，侯友宜是否會支持其中一人，或自己爭取參選黨主席？

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侯友宜說，「議長哪有這樣說」，請議員不要栽給議長，希望戴瑋姍問政回歸市政，他也會努力把市政做好，「我跟選民在一塊」，民眾關心經濟民生、新北發展，「不是你吵一句我吵一句」。

至於戴瑋姍要求侯友宜承諾大罷免不要「查水表」，侯友宜說，市府從未查水表，請勿混淆造謠，若有違反行政中立原則就依規定辦理，「我哪次沒說到做到」。戴瑋姍反嗆侯友宜分明說不選總統卻又參選，侯友宜則反擊，「你什麼時候又開始造謠了」。

蔣根煌則說，他何時講了這個，希望針對市政質詢。

民進黨籍議員山田摩衣、顏蔚慈質詢提問，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭到羈押，若朱立倫號召今日晚間衝台北檢察署抗議，侯友宜是否會去？侯友宜不參加北檢違法抗議，卻選擇參加國民黨為了幫涉嫌連署造假案的黨工洗白的426遊行，呼籲侯友宜不要參加這樣的活動，避免新北市長涉入挺違法活動的疑慮。

侯友宜表示，今晚行程他早已排好，「不要問我未來的事」，426主題已經不重要，人民已經很清楚了，每個人都有表達的權利，他身為30、40年的司法執行者也對此內行，「有時司法選擇性、不對稱辦案，不能表達想法嗎？」若議員有想法要表達也可以去，且426遊行並非違法集會。

山田摩衣也問，4月22日朱立倫、民眾黨主席黃國昌「朱黃會」為藍白政治利益互相抱團取暖，侯友宜日前呼籲朝野應凝聚共識，是否認為朱黃會結果符合他的想法？未來是否會與可能參選新北市長的黃國昌開「侯黃會」？

侯友宜回應，據媒體報導聽說有邀請總統、民進黨主席賴清德去，但賴清德「好像不太願意對話」，3黨主席才重要，「大家好好坐下談不是很好？金三角少一角，多補一角多好的一件事」，為何賴清德不去呢？侯也說，「我常常跟姓黃的討論事情，很多市民朋友姓黃啦，你問未來的事情我要怎麼跟你說呢，新北市長是人民決定啦」。

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