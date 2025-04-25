為三協成「查水表」槓綠議員 侯友宜怒批造謠：食安稽查要看時間？

新北市長侯友宜25日在議會與民進黨議員唇槍舌劍、場面火爆。（記者董冠怡攝）

2025/04/25 17:34

首次上稿 17:05

更新時間 17:34 新增新店警方說法

〔記者董冠怡／新北報導〕公民團體發起罷免藍委洪孟楷，質疑新北市政府對淡水三協成餅店「查水表」。市長侯友宜今天到市議會市政報告，多名民進黨籍市議員針對「查水表」輪番砲轟，對此，侯友宜說，把關食安沒有時間點，依法行政，所謂開罰20萬元是造謠，不要混淆視聽。

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市議員廖宜琨、蘇錦雄、山田摩衣、顏蔚慈說，去年檢舉案件為何在大罷免的敏感時刻才說要開罰，市府應保持行政中立，不要打壓罷免運動，甚至要裁撤掉連署站。此外，新店罷免羅明才志工在社區路邊停車格停車，卻被警方威脅以現行犯逮捕。

市議員李宇翔、卓冠廷指出，根據市府函示食藥署的公文內容顯示，「有關案內產品成分標示鹹蛋，未註明使用鴨或雞之鹹蛋黃，是否有違反食品安全衛生管理法規定……」，質疑衛生局長陳潤秋說謊。

衛生局長陳潤秋提到，去年接獲民眾檢舉，同仁稽查後發現有標示問題需要釐清，因此函文食藥署，也讓店家進行意見陳述回覆，目前尚未開罰，議員出示的公文是給中央看，公文引述的鴨蛋、雞蛋等源自陳情人檢舉內容，而非針對店家，澄清跟店家講的是鹹蛋黃跟鹹蛋標示的差別；今年店家另被檢舉販售過期食品，開罰6萬元。

陳潤秋強調，每一案所需查察時間不一，對於任何檢舉案件，一直秉持公正、公平態度處置，依法行政，切勿打壓基層。

警察局長廖訓誠說，警方接獲民眾報案到場了解狀況，社區主張該處是私人土地，也有請對方提出證明，釐清後依規辦理。

新店警分局回應，24日11時許，罷團高姓志工將宣傳車停於錦秀社區範圍內車格，進行連署活動，社區民眾兩次報案稱有妨害安寧、占用私人車格情事，要求罷團離開。警方獲報到場發現車格所有權未明，遂向高男說明，若社區管委會能提供產權證明並提出訴訟，將依相關規定受理，經協調，雙方同意延長至下午1點結束，執法過程中保持行政中立，關於前述產權歸屬，將盡速釐清避免再有爭議。

侯友宜說，不要把任何事情都政治化，從去年接獲檢舉至今都還沒開罰，便風聲鶴唳地說市府過度執法，不要引用網路不實謠言詆毀公務人員，難道這段時間什麼都不要查？稽查過期食品還要看時間？衛生局、警察局依法處理有錯嗎？

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