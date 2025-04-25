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    藍委建議成立主權基金 卓榮泰：有討論過類似內容

    行政院長卓榮泰（左）與經濟部次長何晉滄（右）上台接受立委羅明才的質詢（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰（左）與經濟部次長何晉滄（右）上台接受立委羅明才的質詢（記者田裕華攝）

    2025/04/25 16:54

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委羅明才今日在總質詢詢問，台灣是否會比照挪威、新加坡等國家，成立主權基金？對此，行政院長卓榮泰表示，有跟央行討論過類似的內容，但在目前的國際局勢中，央行還在想出一個比較可行的方式，再做建議，目前還沒有出來。

    卓榮泰表示，主權基金是一個很好的建議，台灣要主權基金，必須想到規模有多大，能夠做什麼樣的合作投資，有專業的人士能夠來管理，在國家的法令底下，能夠即時的發展它的效力，這是一個相當具體的建議。

    卓榮泰說，主權基金與國家整體的GDP實力相關，也跟外匯存底相關，政府有與央行討論過類似內容，但在目前的國際局勢中，央行還在想出一個比較可行的方式，再做建議，目前還沒有出來。

    羅明才也建議，股市是經濟的櫥窗，國安基金現在只有5000億元，是否會與時俱進增加？對此，經濟部次長何晉滄表示，國安基金的運作有其機制，如果要再增加，需要與許多部會一起做討論，會把委員的意見帶回研究。

    卓榮泰也說，在世界貿易秩序重整之後，台灣面臨貨幣匯率的調整，這個時候，昂讓國家有更強大的資金成本，做各種必要的投資，同時對國內的股市更穩定，依照過去的方式來看，現在國安基金規模確實不足，政府有做過這樣的研判。

    對於是否把比特幣等虛擬貨幣，納入台灣正常的金融發展項目之一，卓榮泰說，政府開始要納管，要求幣商做合法的行為，增加人民對虛擬貨幣的信任度，這是世界金融創新的潮流，台灣必須得上，政府也願意跟金融創新的潮流連結在一起 。

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