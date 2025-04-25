藍白攜手上凱道前夕 陳佩琪突開砲「2藍議員送子彈給民進黨」

前民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪（圖右）突然開砲「2位國民黨議員」，「提著滿滿的私製子彈，送給有機關槍和大砲的民進黨，對著我們民眾黨亂槍掃射，先生是最大受害者」。（資料照）

2025/04/25 16:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨攜手民眾黨明（26）日將號召支持者上凱道「反綠共，戰獨裁」。不過，前民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪卻突然發文開砲「2位國民黨議員」，「提著滿滿的私製子彈，送給有機關槍和大砲的民進黨，對著我們民眾黨亂槍掃射，先生是最大受害者」。

柯文哲涉京華城等弊案遭羈押禁見至今。陳佩琪24日晚間PO發文，先是提到她去買柯文哲喜歡的潤餅給他吃，才發現送進北所的食物不能加花生粉，讓她相當難過。接著她在貼文留言處突然開砲表示，一個手握大砲武器的執政黨，本對在野陣營就虎視眈眈，過去一年來，兩個國民黨議員提著滿滿的私製子彈，送給有機關槍和大砲的民進黨中央軍隊對著民眾黨亂槍掃射，先生是最大受害者，甚至還傷及許多無辜，造成民眾黨死傷無數。

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陳佩琪不滿指，就是有這一小撮人士，才導致今天司法對在野陣營的迫害越來越有恃無恐，今日柯文哲、明日任何人，就是這種困境的最佳寫照。

陳佩琪也說，星期六很多支持者怕她去參加活動時會遇到那兩位送子彈給綠共打民眾黨的議員，她也知道大家不願意和這種人走在一起，但她的意見是「路是公眾的」， 誰都可以走上街頭表達訴求。

陳佩琪表示，只盼當天能有維持秩序的義工做好清楚的引領標誌，一組是國民、民眾兩黨大家不分你我，手牽手一起訴求司法不公；另一組由這兩位議員領軍，說明他們的訴求是：「支持司法無證據關押柯文哲、但抗議國民黨遭受司法不公」，能把不同訴求的人分隔出來，那麼她和阿北支持者、小草們，大家會在黃國昌主席的號召下星期六一起走上街頭表達訴求。

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