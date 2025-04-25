解放軍4月初對台軍演 日智庫：海上民兵也有參加

中國解放軍本月實施軍演擾台，與去年「聯合利劍」相比，進一步擴大參演軍種與戰術內容，並加入宣稱攔截民船，且被我偵獲納入海上民兵等行動。（圖取自微博）

2025/04/25 16:54

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕中共解放軍東部戰區本月初在台灣周邊舉行軍事演習，日本民間智庫「國家基本問題研究所」（簡稱國基研）今天發表最新分析指出，有別於去年底兩度實施的「聯合利劍」，共軍在這次演習還動員了海上民兵參加，海上封鎖的範圍也擴大到海上航道，專家提醒平時從事漁業的海上民兵與共軍的配合已更為深化，有必要對此做好準備。

共軍在本月1日及2日，動員陸、海、空、火箭軍等多軍種，對台灣發動「多軍種聯合演習」與「海峽雷霆-2025A」軍演。產經新聞報導，國基研的研究員中川真紀利用衛星圖像等資料分析共軍演習的實際情況和意圖。

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中川指出，共軍在這次演習還動員了海上民兵參加，有別於去年底的「聯合利劍」軍演，她並指出，平時從事漁業活動的海上民兵與共軍配合的程度，已經深化到可以參加聯合軍演。

中川也介紹了今年1月以來，中共軍用無人機在台灣周邊的飛行狀況，她強調，日本必須儘快做好準備，以應對中共軍用無人機飛來和大批海上民兵登陸尖閣諸島（釣魚台列嶼）。

另外，中川也指出，此次演習首次確認，解放軍以多管火箭炮模擬攻擊台灣天然氣接收站的實彈射擊訓練，她認為，對能源設施的模擬攻擊，以此恐嚇台灣人民。

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