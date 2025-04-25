藍委問認同謝長廷「大罷免是惡的循環」？卓揆：看惡的循環起點在哪

行政院長卓榮泰答詢。（記者田裕華攝）

2025/04/25 16:36

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免如火如荼進行中，國民黨立委吳宗憲今天（25日）質詢指出，總統府資政謝長廷日前指大罷免是惡的循環，詢問行政院長卓榮泰是否認同這句話？卓揆答詢說，要看這個惡性循環的起點在哪裡；吳宗憲說，卓榮泰作為謝系大師兄的領導人物，盼他與謝長廷的想法不要有那麼大的落差。

立法院會今天繼續施政總質詢，吳宗憲質詢，台灣政治太多、民生太少，執政黨執政9年應該更關注民生議題。賴清德總統當年擔任行政院長時，曾到立法院拜訪在野黨黨團，黨團送給他「厚德載物」4字，賴院長也表示會進一步請教國民黨的寶貴意見，盼在重大政策上朝野合作，行政院與立法院好好合作。

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吳宗憲指出，但到今天，行政院與立法院蠻強度的對抗，卓榮泰是法律人，他過去對卓榮泰印象很好，甚至是法律人的偶像、標竿級人物，在民進黨內被稱為大師兄不是沒有原因，因為講求道理，而且非常和氣，不像某些人永遠爭鋒相對。

吳宗憲詢問，最近有人說，大罷免是惡的循環，民主政治應該是互相妥協，大罷免其實浪費社會資源和時間，削減台灣的優勢和能量，公務員別無選擇，只能跟著走，反而造成集體的無力感，他詢問卓揆是否認同「大罷免是惡性循環」這句話。

卓榮泰回應，「那要看這個惡性循環的起點在哪裡？」吳宗憲說，這句話出自謝長廷前大使，卓榮泰以前被認為是謝系大師兄的領導人物，希望卓榮泰和謝長廷的想法不要有那麼大的落差。這段時間，民進黨很多優秀的前輩，像陳水扁、呂秀蓮、謝長廷、林濁水等都對最近的一些作為提出不同建議，「我們需要的是大團結，不是大惡罷，不是大罷免」。

卓榮泰說，他很願意行政立法之間多多溝通協調，他再次感謝立法院長韓國瑜兩次促成會面，他們跟黨團都有接觸，他也已經安排下週一會親自拜訪朝野各黨團，希望支持「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」。

國民黨立委吳宗憲質詢，總統府資政謝長廷日前指「大罷免是惡的循環」，是否認同這句話？行政院長卓榮泰答詢，要看這個惡性循環的起點在哪裡。（擷取自國會頻道）

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