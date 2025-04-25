竹市衛生局前科長鄭舒倫涉貪被起訴卻復職上班惹議 市府回應了

新竹市衛生局鄭姓前科長鄭舒倫涉貪被起訴仍可上班，挨批政府對貪污者的縱容。（記者洪美秀攝）

2025/04/25 16:27

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替廠商規避處分從中收賄千萬 竹市衛生局前科長鄭舒倫重判16年

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫利用職務之便，替千件本該受罰的案件規避處分，從中收賄1300多萬元，新竹地院依貪污等罪重判16年。不過，鄭被收押及被起訴後申請復職，目前在北區衛生所上班而遭質，認為對其他公務員很不公平。對此，市府回應，依公務人員保障法暫予復職，接獲判決後將依規處理。

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根據檢察官起訴，鄭女從2017年3月20日到2021年1月10日擔任科長期間，負責承辦及督導轄內食品、化妝品、藥物等違規案件裁罰業務，卻與開設化妝品零售業的張姓廠商合謀，替本該受罰的廠商規避裁罰並從中收受賄款。檢警發現，2020年2月到2021年1月間，有13家違規廠商所的產品廣告，因內容涉及誇大、易生誤解，且據民眾檢舉或其他衛生單位監錄，應裁罰1190件。鄭女卻與張姓廠商替違規廠商變更登記地，或移轉管轄的方式取得管轄權。

鄭女再利用科長職務之便，以未合法送達、未錄案列管的方式隱匿369件行政裁處書，或以視同已裁處在案方式，替違規廠商規避750件裁罰，或利用逕予結案方式替廠商規避71件裁罰，總共規避了1190件裁罰案件。

據了解，鄭女2021年1月6日從科長調任衛生局心理健康及毒品防制科技正，表現平平，且疑似有財務問題，沒想到鄭女起訴後，仍繼續照常上班，衛生局還得留一個職缺位子給她，讓其他想調動的公務員都無法異動，相較警察涉貪被起訴就停職，是兩者不同的差別對待，並感嘆政府對貪污者的縱容。

新竹市衛生局回應，鄭姓前科長因涉犯貪污罪，經新竹地方法院裁定羈押解除後，暫予同意依公務人員保障法第10條規定申請復職，後續將持續關注該案進展，若刑事確定判決，將依規定啟動相關人事處理程序，以維護公務人員廉潔與公信。

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