棋牌、撲克入侵文教區！南市訂自治條例 議員有異見、市府撤案

台南市議會第4屆第5次定期會，25日開議共為期70天。（記者蔡文居攝）

2025/04/25 16:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第4屆第5次定期會今天開幕，南市經發局有鑑於棋牌、撲克等休閒娛樂，涉掛羊頭賣狗肉及人侵文教區，引起社會疑慮，制訂「台南市休閒娛樂事業管理自治條例」草案送議會審查，與會議員對設點與學校太近為由，加上各休閒娛樂性質差異過大，要求經發局撤回重新修訂，市長黃偉哲也認同，最後由市府自行撤案。

南市議會定期會今天開幕，首日由議長邱莉莉擔任主席，市長黃偉哲率市府團隊列席並進行施政報告。本次會期共70日，將進行市政總質詢、各局處業務報告及質詢、專案報告及審議各項提案，並於7月3日閉幕。

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今天會議，市府經發局所提制定「南市休閒娛樂事業管理自治條例」草案，內容主要包括兩個部分，一為規範自助選物販賣事業，另一規範休閒活動場館事業（俗稱麻將館或棋牌社）。其中，規定自助販賣機距離學校50公尺以上，棋牌等場館則為200公尺以上。

與會議員質疑距離過近，要求擴大距離，其中棋牌、撲克部分，部分議員主張至少應離學校1000公尺，另外議員認為自助販賣機與棋牌、撲克等性質差異過大，內容不夠周延，建議應明訂進入不同場所的年齡限制和總量管制，要求市府撤案修正後再提案審議。

市長黃偉哲表示，18歲以下可以進自動販賣機營業場所，但18歲以下是否可以進入棋牌、撲克等場所，草案中卻沒明訂，會來修正並強化區隔，明訂年齡和總量管制，距離學校多遠才不會影響兒少身心健全發展，也會再研議。

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