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    罷免丁學忠二階連署超越門檻 張麗善說話了

    罷免國民黨籍雲林縣第一選區立委丁學忠連署達二階門檻，雲林縣長張麗善說，接下來會全力捍衛丁學忠。（記者黃淑莉攝）

    罷免國民黨籍雲林縣第一選區立委丁學忠連署達二階門檻，雲林縣長張麗善說，接下來會全力捍衛丁學忠。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/25 16:26

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣黨部今（25）日交付4500份罷免連署書給罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠的公民團體，連署份數累計2萬9500份已超越門檻2萬7501份。對此，丁學忠表示，希望選委會能嚴格把關，接下來他絕對會正面迎戰。雲林縣長張麗善受訪說，若進入第三階投票，藍營絕對會全力捍衛丁學忠，鼓勵大家出來投「不同意」。

    罷免丁學忠公民團體「雲林拔丁」志工指出，第二階罷免連署門檻是2萬7501份，這是要最終審核合格件數才算達標，目前收集到的連署書不可能百分百都符合標準，所以罷團的目標數為3萬5000份，民進黨雲林縣黨部今天交付4500份，累計目前已有2萬9500份。

    得知罷團已收到2萬9500份連署書的消息，丁學忠受訪指出，他沒有因此沮喪，所有選民服務案件仍馬不停蹄處理，也會持續在立院及中央為地方及人民爭取福利及建設，面對接下來程序，希望選委會在審核連署書能嚴格把關，他也啟動正面迎戰工作，在沿海懸掛起反惡罷廣告看板。

    張麗善表示，罷免丁學忠的公民團體有一個前任縣長、現任立委在主導，第二階2萬7000多份他們一定會努力達標，這是面子問題，再怎麼也一定會拚過，所以我們（藍營）沒有自我麻醉認為不會過，反而是一直都處在備戰狀態，設想二階會過第三階投票階段要怎麼應戰，即全力捍衛丁學忠，鼓勵大家出來投「不同意」票。

    罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠二階連署已超越門檻，丁學忠在海線掛起反惡罷看板正面迎戰。（民眾提供）

    罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠二階連署已超越門檻，丁學忠在海線掛起反惡罷看板正面迎戰。（民眾提供）

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