黃呂收押！藍轟司法淪打手 許淑華批：先檢討為何違法在先

民進黨北市議員許淑華。（資料照）

2025/04/25 16:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕北檢偵辦罷免幽靈連署案，今（25日）北院更裁國民黨北市黨部主委黃呂錦茹羈押案，裁定羈押禁見；國民黨主席朱立倫則批司法淪打手。對此，民進黨北市議員許淑華說，法官有相當證據才裁定羈押，國民黨應回過頭檢討為何要違法在先；明天426凱道預期藍營組織一定大動員，但違法是事實，如果台灣社會沒有是非對錯，等同國家失序。

許淑華表示，罷免連署會有抄名冊狀況，一定是黨部指使，先前黃呂無保請回可能是證據不夠，但也發現黨部幹事長、書記長有刪除通訊軟體對話的問題，將資料還原後就知道是不是有相關。

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她強調，不論任何職位，只要犯法就是與庶民同罪，今天黨部要是沒有要求藍營青年軍抄名冊，也不會有這些問題，違法在先還說司法迫害，但其實是任何人偽造文書都有罪，不是國民黨犯法被查，就是司法不公。

她說，如果是一般不清楚法規的人違法還可以體諒，但是國民黨到市黨部這麼高層級，怎麼可能不知道？且還讓青年軍在第一線扛責任，社會也不會接受。

對於明日426凱道集結，許淑華也指出，黃呂是藍營在北市的金主、動員操盤手，相信明天在組織動員，包含國民黨外圍組織婦聯會、青工會等一定會更催化，她也呼籲司法還是依照既有程序，不要擔心催化藍營動員狀況，重點是違法是事實，如台灣社會沒有是非對錯，整個國家將會失序。

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