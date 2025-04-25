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    國際環境已巨大改變 賴清德：做好準備躋身全球核心國家之列

    總統賴清德25日出席「114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合開訓典禮」，並致詞勉勵全體學員。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德25日出席「114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合開訓典禮」，並致詞勉勵全體學員。（記者廖振輝攝）

    2025/04/25 16:42

    〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今日下午出席「國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合開訓典禮」致詞時表示，國際環境已經發生巨大的改變，面對改變，只要我們做好準備，不但可以度過難關，甚至能在未來的國際競爭中，讓台灣站穩關鍵位置，躋身全球核心國家之列。總統並向與會的中央及地方高階公務人員提出四項期許，包括未來都能成為政府建構全社會防衛韌性的骨幹；擔當推動數位轉型、智慧國家的重要推手；一起大步邁向2050淨零轉型；以及一起落實「健康台灣」的願景。

    賴清德首先說，當前世界面臨許多挑戰，無論是威權主義擴張的威脅，還是AI科技日新月異、淨零轉型、人口高齡化的衝擊，都需要政府與民間協力合作，以宏觀思維、跨域治理及全球性的領導視野，才能將世界的挑戰，轉化為台灣未來發展的機會。

    總統並提出四項期許，包括未來都能成為，政府建構全社會防衛韌性的骨幹。他指國際環境已經發生巨大的改變，這些改變不但影響了我們的生活，而且充滿不確定性與不可預測性。面對改變，只要我們做好準備，不但可以度過難關，甚至能在未來的國際競爭中，讓台灣站穩關鍵位置，躋身全球核心國家之列。而做好全社會防衛韌性的工作，就是重要的基本功。

    他強調，唯有提升台灣國防、民生、災防、民主的韌性，確保在任何情況下，台灣社會都能正常運作，我們才能應對各種威脅與挑戰。各位都在政府各部門的重要崗位上，如果能夠發揮關鍵性的骨幹作用，由政府帶動民間一起努力，台灣的社會韌性就會更強健。

    第二，總統說，希望各位擔當推動數位轉型、智慧國家的重要推手。而這絕非單一部會的任務，需要跨部會、跨領域的共同努力，政府AI化才能竟其全功。因此，希望各位能夠發揮專業，秉持行動與創新的精神，擔當推動數位轉型、智慧國家的重要推手，將台灣打造成兼具創新與永續發展的智慧國家，台灣一定可以持續勇往前進。

    總統指出，第三，希望一起大步邁向2050淨零轉型。他昨天召開「國家氣候變遷對策委員會」第四次會議，會議上討論因應變局，台灣如何掌握綠色轉型契機。特別是貿易戰、關稅戰當前，我們注意到，許多產業因為經營的不確定性提高，對減碳、ESG轉趨觀望。我要告訴大家，行政團隊會持續掌握情勢，滾動式地調整策略，一定會做產業的後盾。

    最後，賴總統期許，希望各位和我一起落實「健康台灣」的願景。健康是基本人權，也是普世價值，任何政策都不應該違背健康的價值，各位未來在擬訂政策時，一定要將促進人民健康的因素納入考量。希望透過營造健康的生活環境、強化智慧創新科技、優化醫療衛生體系，以及強化社會安全網，讓國人更健康、讓國家更強，讓世界擁抱台灣。他也要感謝行政團隊的打拚，在提高重要癌症篩檢率、設立「百億癌症新藥基金」、「三高防治888計畫」、「全民心理健康韌性計畫」、以及健保改革等方面，都已經展現初步的成果。

    總統賴清德（前排中）25日出席「114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合開訓典禮」，並與全體學員合影。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德（前排中）25日出席「114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合開訓典禮」，並與全體學員合影。（記者廖振輝攝）

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