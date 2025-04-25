代領罷陳俊宇二階連署表 黃琤婷批：司法干預政治 政治干預罷免

國民黨籍宜蘭縣議員黃琤婷（右）在國民黨組發會主委、立委許宇甄陪同下赴中選會，代表民進黨立委陳俊宇罷免案領銜人領件。（記者李文馨攝）

2025/04/25 16:19

〔記者李文馨／台北報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，藍營指控檢方扣走中選會公文，影響二階領件。國民黨籍宜蘭縣議員黃琤婷今天（25日）下午在國民黨組發會主委、立委許宇甄陪同下，到中選會代為領件，黃琤婷說，除了公文以外，領銜人身份證、印章也被檢調搜走，並直言，「這明顯是政治干預司法、司法干預罷免」。

黃琤婷在中選會前受訪說，除了宜蘭地方黨部被搜查以外，有3位重要幹部被聲押，中選會發函的二階連署書公文也被檢調單位一併扣走，直到昨晚才歸還。她指出，檢調一開始歸還公文的影本，並將其還給與連署無關的人，直至昨晚11點，才把領銜人身分證和正本一併交出給不相關的人。

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對於中選會指領取二階表件，無需函文通知，只要有身分證、印章及委托書即可，黃琤婷說，「昨天身分證也一併被查扣了，印章也被搜走了，整份文件包含委托書都是重新寫的」，這樣的情況之下要如何領取二階連署書。若昨天領銜人被押走，今天要如何領件，「這明顯是政治干預司法、司法干預罷免」。

對於宜蘭縣黨部3位黨工被聲押，黃琤婷回應，他們對此感到非常遺憾、心痛，這麼認真處理黨務的黨工，居然因為如此被政治追殺，就只因為他們堅持罷免陳俊宇，協助這樣的事情，就要被政治追殺，這合理嗎？

另外，針對國民黨北市黨部主委黃呂錦茹及宜蘭3黨工接連遭羈押禁見，許宇甄說，「他們犯了什麼滔天大罪？」一堆共匪、綠共20萬元交保，現在有的還逍遙法外，一些詐騙犯、綠電圖利等重大案件還能交保，但「現在不過是涉嫌偽造文書、個資問題，卻要羈押禁見」，目的就是製造寒蟬效應，讓同仁無法繼續協助連署。

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