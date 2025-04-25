黃呂錦茹羈押禁見 北院裁定理由出爐：有勾串共犯、滅證事實

北院今上午重開羈押庭，下午1時更裁裁定黃呂錦茹羈押禁見，裁定理由出爐，法官認為有事實足以認定黃呂有勾串共犯、滅證之虞，有羈押必要。（記者塗建榮攝）

2025/04/25 15:25

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院19日裁定無保請回，高等法院昨撤銷發回，北院今上午重開羈押庭，下午1時更裁裁定黃呂錦茹羈押禁見，裁定理由出爐，法官認為有事實足以認定黃呂有勾串共犯、滅證之虞，有羈押必要。

北院裁定指出，經綜合檢察官聲押、抗告時提出的全部證據資料，北院今日判斷的基礎，已與本月19日聲押時有所不同，法官認定黃呂錦茹涉犯刑法之「行使偽造私文書」罪、個人資料保護法之「非法利用他人個人資料」罪，犯罪嫌疑重大。

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裁定指出，有事實足以認定黃呂錦茹有勾串共犯、滅證之虞，經斟酌比例原則，為了確保後續偵查、審判的順利進行，具保、責付、限制住居、科技監控等較輕微的強制處分，不足以替代羈押，有羈押的必要，故裁定黃呂錦茹自4月25日起，羈押2月並禁止接見、通信。

黃呂錦茹今上午9時56分抵達北院，媒體詢問她「有沒有信心？」她在家人包圍保護下，未出聲回應。中午12時6分訊問完畢，法官下午1時宣示裁定羈押禁見。

同案被告國民黨台北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿已於19日被裁定羈押；第一區黨部執行長曾繁川和黃呂一樣獲無保請回，但檢方未對他提出抗告。

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