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    北檢前非法集會被傳喚下週一赴警局說明？朱立倫：明天就知道

    國民黨主席朱立倫今天拜會立法院長韓國瑜。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫今天拜會立法院長韓國瑜。（記者田裕華攝）

    2025/04/25 15:15

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫上週四到北檢前聲援罷吳四騎士、抗議司法不公，警方通知朱28日赴警局說明。朱今天下午拜會立法院長韓國瑜，親邀明天一起參加凱道集會，會後被問到是否會赴警局說明時朱立倫說：「明天就知道」。

    媒體詢問警方已送通知單到黨部，不過同樣被送通知單的國民黨立委謝龍介表示，目前該案已移交到北檢，所以他不會去警局說明，詢問朱立倫是否會去說明時朱回答：「明天你就知道」。

    朱立倫說，他跟韓國瑜幾天前就約好，主要就是當面邀請韓4月26號一起上凱道，共同來為台灣的民主，為反惡罷、戰獨裁，大家站出來，韓國瑜也非常誠意的一口答應，他剛剛把明天的流程都給韓，韓也表達會全力配合。

    朱立倫表示，除了參加凱道的活動，也把最近的情勢跟韓國瑜交換了一下意見，相信韓都非常清楚。台灣的民主是要靠我們大家一起來努力，如果用民進黨現在的方式要來掃除所有的在野的力量，要消滅所有反對的聲音，甚至用司法的手段來羈押來對付在野黨，相信這是民主國家最大的悲哀。

    朱立倫強調，如果跟這些所謂的民主落後的國家一樣，台灣就會變成民主之恥，我們驕傲的民主就不見了。他相信這都是我們大家最擔憂的，所以明天最重要的請大家一起站出來。

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