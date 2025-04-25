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    黃呂錦茹羈押禁見 黃帝穎：國民黨不該有犯罪免押特權

    黃帝穎在臉書PO文表示，偽造文書羈押案例很多，不該因國民黨聚眾干預司法，就讓高級黨工享有司法特權。（圖擷取自黃帝穎臉書）

    黃帝穎在臉書PO文表示，偽造文書羈押案例很多，不該因國民黨聚眾干預司法，就讓高級黨工享有司法特權。（圖擷取自黃帝穎臉書）

    2025/04/25 15:26

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦藍營罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署書疑似偽造文書案，北院稍早裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見。對此律師黃帝穎表示，北院裁定黃呂羈押禁見符合實務常態，國民黨不該有犯罪免押特權。

    黃帝穎在臉書PO文表示，偽造文書羈押案例很多，不該因國民黨聚眾干預司法，就讓高級黨工享有司法特權，高院撤銷黃呂無保裁定，今北院更裁黃呂羈押禁見，符合實務常態。

    黃帝穎指出，各級法院過去偽造文書案被告羈押案件很多，不應國民黨干預司法，就讓權貴有犯罪特權，國民黨說偽造文書是輕罪，聲押違反比例原則，這顯然詐騙公眾，掩護黨內犯罪。

    黃帝穎直言，大量死人連署就是偽造文書的鐵證，事實是，一般偽造文書案被羈押的案例很多，偽造文書案被告是否羈押，關鍵在於有無串證滅證之虞、再犯等「刑事訴訟法」羈押事由，法律應一視同仁，國民黨不應有犯罪免押特權。

    北檢偵辦不實連署案25日再開羈押庭，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在家人包圍保護下出庭。（記者塗建榮攝）

    北檢偵辦不實連署案25日再開羈押庭，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在家人包圍保護下出庭。（記者塗建榮攝）

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