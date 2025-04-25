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    台中3藍委被公布連署門檻達標 廖偉翔：執政黨發起的政治鬥爭

    藍委廖偉翔（中）表示，大惡罷是執政黨發起的政治鬥爭，呼籲選民站出來投下「不同意罷免」。（記者黃旭磊攝）

    藍委廖偉翔（中）表示，大惡罷是執政黨發起的政治鬥爭，呼籲選民站出來投下「不同意罷免」。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/25 14:25

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第四選區罷團「展翅廢翔」今天公佈罷免收件超過4萬份連署，已過中央選舉委員會二階連署法定門檻3萬2921份，被罷免對象、藍委廖偉翔今天表示，這場耗費12億公帑的大惡罷，是執政黨發起的政治鬥爭，對此強烈譴責，絕不退縮，呼籲選民站出來投下「不同意罷免」，用民意告訴執政黨「停止惡鬥，專心國政，台灣拒絕內耗。」

    「展翅廢翔」公佈連署收件超過4萬份，已過法定門檻3萬2921份；罷免藍委黃健豪的中五選區「斷健行動」公布收件數4萬4426份，超過法定門檻3萬7323份；罷免藍委羅廷瑋的中六選區「敲鑼行動」，公布收件超過法定門檻2萬7337份，努力往安全門檻4萬份努力。

    廖偉翔說，這場耗費12億公帑的大惡罷，是執政黨發起的政治鬥爭，更是對民意的踐踏，當台灣面臨內憂外患，能源政策失靈、經濟民生挑戰嚴峻、國家安全疑慮重重，執政黨卻選擇「內政失能搞鬥爭，無視民意推罷免」，對此強烈譴責，絕不退縮。

    廖偉翔表示，執政黨放任能源問題惡化、犧牲民眾健康，無視國際險峻，當國家需要團結向前卻用司法追殺、用罷免剷除異己，忙於政治操作、鞏固權力，懇請選民站出來終結「一年選、兩年罷、三年補選」的政治亂象，呼籲選民投下「不同意罷免」，用民意告訴執政黨「停止惡鬥，專心國政，台灣拒絕內耗。」

    「展翅廢翔」公佈罷免廖偉翔已過法定連署門檻。（記者黃旭磊攝）

    「展翅廢翔」公佈罷免廖偉翔已過法定連署門檻。（記者黃旭磊攝）

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