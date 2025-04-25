為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃呂錦茹羈押禁見 溫朗東：藍營少了超級操盤手

    北檢偵辦不實連署案25日再開羈押庭，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）在家人包圍保護下出庭。（記者塗建榮攝）

    北檢偵辦不實連署案25日再開羈押庭，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）在家人包圍保護下出庭。（記者塗建榮攝）

    2025/04/25 14:58

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦罷免幽靈連署案，今（25日）北院更裁國民黨北市黨部主委黃呂錦茹羈押案，裁定羈押禁見。對此，名嘴溫朗東表示，黃呂現在被押，直接影響到的是她現在無法幫反罷免「下資源、調頭寸」，北市被罷免的藍委少了一張王牌，情勢雪上加霜。這是藍營自作自受，怪不了誰。

    溫朗東在臉書PO文表示，黃呂錦茹被羈押，是北院看了證據，認為她犯罪嫌疑重大，可能會串供滅證。北市黨部書記長初文卿跟總幹事姚富文先前就已經被收押，他們的頂頭上司黃呂錦茹被收押，也在情理之中。

    溫朗東指出，初、姚2人被押，國民黨不痛不癢；黃呂錦茹被押，國民黨集體暴動，背後的原因跟司法公正無關，而是黃呂是台北市藍營的超級操盤手，財力雄厚，熟悉建商，多年來主導了台北市藍營的生態。

    溫朗東續指，沒有黃呂錦茹，徐巧芯初選贏不了費鴻泰。在台北，誰想要披藍袍選上市議員，都得要經過黃呂的認可，她司法纏身之下，如果無法發揮操盤功能，年底台北藍營將會為了參選搶破頭，陷入一團混亂。

    溫朗東直言，最振奮人心的是，黃呂現在被押，直接影響到的是她現在無法幫反罷免「下資源、調頭寸」。北市被罷免的藍委少了一張王牌，情勢雪上加霜。這是藍營自作自受，怪不了誰——連署不作弊，誰能收押你？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播