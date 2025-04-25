黃呂錦茹羈押禁見 溫朗東：藍營少了超級操盤手

北檢偵辦不實連署案25日再開羈押庭，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）在家人包圍保護下出庭。（記者塗建榮攝）

2025/04/25 14:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦罷免幽靈連署案，今（25日）北院更裁國民黨北市黨部主委黃呂錦茹羈押案，裁定羈押禁見。對此，名嘴溫朗東表示，黃呂現在被押，直接影響到的是她現在無法幫反罷免「下資源、調頭寸」，北市被罷免的藍委少了一張王牌，情勢雪上加霜。這是藍營自作自受，怪不了誰。

溫朗東在臉書PO文表示，黃呂錦茹被羈押，是北院看了證據，認為她犯罪嫌疑重大，可能會串供滅證。北市黨部書記長初文卿跟總幹事姚富文先前就已經被收押，他們的頂頭上司黃呂錦茹被收押，也在情理之中。

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溫朗東指出，初、姚2人被押，國民黨不痛不癢；黃呂錦茹被押，國民黨集體暴動，背後的原因跟司法公正無關，而是黃呂是台北市藍營的超級操盤手，財力雄厚，熟悉建商，多年來主導了台北市藍營的生態。

溫朗東續指，沒有黃呂錦茹，徐巧芯初選贏不了費鴻泰。在台北，誰想要披藍袍選上市議員，都得要經過黃呂的認可，她司法纏身之下，如果無法發揮操盤功能，年底台北藍營將會為了參選搶破頭，陷入一團混亂。

溫朗東直言，最振奮人心的是，黃呂現在被押，直接影響到的是她現在無法幫反罷免「下資源、調頭寸」。北市被罷免的藍委少了一張王牌，情勢雪上加霜。這是藍營自作自受，怪不了誰——連署不作弊，誰能收押你？

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