盧秀燕本命區！二階連署罷免數中市最高 黃健豪回應了

中五選區罷團公佈罷免黃健豪連署4萬4426份，目前成為台中連署數最高的一區。（翻攝自臉書）

2025/04/25 14:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入二階連署倒數階段，台中罷團公佈市區3名立委中四、中五、中六選區廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋的連署收件數，均過二階法定門檻，力拚安全目標數，尤其黃健豪目前連署收件達4萬4426份，成為台中連署數最高的一區，對此黃健豪表示，當做台灣國會的期中選舉，接受民意考驗。

中五選區「斷健行動」公佈收件數達4萬4426份，超過法定門檻3萬7323份的2成，中五罷團發言人台灣衣美局指出，罷免連署量代表北區北屯民眾不滿黃健豪，但目前收件數仍不足以讓黃下莊，強調必須力拚安全目標5萬份，目前僅達89%，希望大家來聯署。

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中五選區為北屯、北區，是台中市長盧秀燕擔任立委20年的本命區，黃健豪也是盧的子弟兵，對於罷團公佈罷免黃健豪已過二階法定門檻，黃健豪回應，當做台灣國會的期中選舉，接受民意考驗，除了動員支持者，也呼籲愛護台灣民主、政治穩定的好朋友出來投下不同意票，一切交由民意檢視。

中五選區「斷健行動」公佈罷免連署收件數達4萬4426份，超過法定門檻3萬7323份，強調必須力拚安全目標5萬份。（記者蔡淑媛攝）

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