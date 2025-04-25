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    黃呂錦茹收押禁見 朱立倫批司法淪執政者打手

    北檢偵辦不實連署案25日再開羈押庭，北院傳喚國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫（中）批評司法淪執政者打手。（記者塗建榮攝）

    北檢偵辦不實連署案25日再開羈押庭，北院傳喚國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫（中）批評司法淪執政者打手。（記者塗建榮攝）

    2025/04/25 14:08

    〔記者劉慶侯／台北報導〕北檢日前偵辦大罷免「幽靈連署」案，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹無保請回。北檢抗告，今日上午10時北院重開羈押庭。國民黨多位民意代表到北院為黃呂錦茹聲援，但下午1時更裁收押禁見。國民黨主席朱立倫在場痛批台灣司法已淪落為執政者的工具打手，呼籲明天遊行人民一定要站出來，找回司法正義！

    國民黨徐巧芯是今日上午最早到場聲援的國民黨民代，率同3位黨工人員在場大聲呼叫口號，場面一度混亂。警方當場舉牌勸告。徐巧芯最後則在管制區內游走。現場約有近百名警力維安與交通管制。

    根據集會遊行法規定，台北地檢署及其周邊範圍為集會遊行禁制區，依法不得舉行集會遊行活動。警方在北檢周邊設置好拒馬，將聞訊先後趕來的國民黨主席朱立倫、羅智強、王鴻薇、賴士堡等人阻絕在管制區外。

    朱立倫在管制區外表示，台灣司法曾幾何時變成羅織入罪、執政者的工具打手，總統賴清德指使各地的地檢署，強力偵辦國民黨、打壓國民黨。

    朱立倫說，找不出證據時就押人取供，這是當今台灣的悲哀，若檢方持續硬幹到底，呼籲所有為台灣民主打拚的朋友、維護司法公平的朋友，明天一定要站出來。

    朱立倫也說，明天不是國民黨、民眾黨的主場，明天是人民的主場，用人民的聲音來找回司法正義，如果明天不站出來，台灣民主就滅亡。

    在下午1時傳出二度羈押庭大逆轉，北院更裁收押禁見時，朱立倫憤怒的表示，今天真的是民主的黑牢，想把黃呂關進去，是北檢的決心，也是賴清德追殺在野黨一定要達到的目的。

    朱立倫喊話，明天下午全民要站出來，要找回台灣的民主，救回台灣民主，獨裁者用司法大刀、不成比例的方式對付在野黨，前面的民眾黨，現在的國民黨，將來就是你我、就是全台人民。

    朱立倫表示，朱立倫最後表示，民進黨現在想要用各種理由、各種藉口來阻擋民眾26日到現場，且側翼都還準備到現場破壞、已經放了各種謠言，還阻撓民眾交通方式，但阻礙不了民眾決心。

    北檢偵辦不實連署案25日再開羈押庭，北院傳喚國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫（中）及黨籍立委前往聲援。（記者塗建榮攝）

    北檢偵辦不實連署案25日再開羈押庭，北院傳喚國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫（中）及黨籍立委前往聲援。（記者塗建榮攝）

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